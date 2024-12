Příběh Františky: S otcem mé dcery jsme se rozešli. Na Vánoce chce být u nás

Část 1/3

Zamilovaní lidé dělají hlouposti a já jsem nebyla výjimkou. Na svou omluvu ale můžu říct, že můj ex je opravdu hrozně charismatický chlap, muzikant, básník, bohém, věčný kluk s hlavou v oblacích. A na takové já jsem vždycky (bohužel) trpěla.

Když jsme spolu začínali chodit, psal mi básně, vymýšlel všelijaké tajné výlety, romantická překvapení. Prostě emoce stříkaly a já se docela ztratila v jeho bleděmodrých očích. Nastěhoval se ke mně do bytu a mně po nějakém čase začala docházet i negativa toho, když váš partner žije ve svém snovém světě.

Nedovedl doma udržet pořádek, neustále zapomínal, co mi slíbil, nemohla jsem se na něj v ničem spolehnout. Finančně to taky nebyla žádná sláva, neustále mi něco dlužil nebo si půjčoval u kamarádů. Ukázalo se, že docela dost pije, hlavně když se potká s nějakými známými ze své branže. To se klidně dva tři dny neobjevil doma, potom se omlouval, nosil kytky…

Nejdřív jsem ho omlouvala, pak jsem se marně snažila ho změnit. Myslela jsem si, že když mě miluje, tak to pro mě přece musí chtít udělat. Jenže on je prostě svůj, to mi taky došlo. Jenže v tu dobu už jsem byla ve třetím měsíci těhotenství a odejít jsem nedokázala. Navíc se na dítě strašně těšil. Sliboval, že teď už to bude jiné, že nás zahrne péčí, nebude pít, najde si lepší práci.

Zase jsem se nechala ukecat. Co jsem taky mohla dělat. K mámě jsem jít nemohla, ta mi už dávno říkala, že to není chlap pro život. Co by mi asi řekla? S tátou jsem roky nemluvila, rozešli jsme se ve zlém. Kamarádky jsem nechtěla svými problémy zatěžovat, tak jsem si řekla, že mu ještě dám šanci.

Ale nebylo to lepší. Bylo to dokonce ještě horší. Když se malá narodila, na týden se ztratil (asi velká oslava), takže jsem jela z porodnice taxíkem a doma místo odpočinku a péče o mimino uklízela tu spoušť, co tam nechal. Pak jsme se pořád hádali kvůli penězům, jeho nespolehlivosti nebo proto, že mi nepomáhá s malou. Roky utíkaly a já si stále připadala, že mám doma dvě děti.

Nakonec mi přišlo docela vhod, když na půl roku odjel pracovně do zahraničí. Už jsem ho měla dost. Sbalila jsem mu věci, dala je do sklepa a napsala mu, že je mezi námi konec, ať si pro ně přijede, až bude zpět. Byl z toho hodně špatný, plakal mi do telefonu, prosil, sliboval, vyhrožoval, že si něco udělá. Ale tentokrát jsem se nenechala ukecat.

Je to asi půl roku, co si své věci odvezl, prý žije někde ve spolubydlení a nějak se s naším rozchodem už vyrovnal. Dceru vídá, ale nechce si ji brát na noc domů, že to není prostředí ideální pro děti. Mají se ale rádi, ona je taková veselá nespoutaná duše a snílek po něm. Chodí na tanečky, do sboru, na výtvarku. Na tátu se vždycky moc těší. A teď, jak se blíží Vánoce, tak nastal problém. Oba si moc přejí, aby byl můj ex na svátky u nás, jenže já nevím.

Na jednu stranu chápu, že dcera s ním chce být, ale na druhou stranu je to pro mě docela náročná představa. Sice se hrany mezi námi už obrousily a on slibuje, že bude sekat dobrotu, přinese kapra a nákup, pomůže zdobit stromeček, sežene dárky. Ale co když to nesplní, nepřijde, nebo se na Štědrý den chytneme. Bojím se, že budeme mít zkažené Vánoce.

Františka

