Když se narodí děvčátko, je to pro rodinu ztráta, říká romistka Kokyová

Vy jste mezi Romkami asi netypická tím, že máte vysokou školu a jste spisovatelka, ne?

Mně to jako něco výjimečného už zase tak nepřipadá, ale to bude tím, že se mezi vzdělanými Romy pohybuju, a nemám tudíž dojem, že je nás tak málo. Ale máte pravdu v tom, že v poměru k většinové společnosti je romských studentů středních a vysokých škol násobně méně. Ve srovnání se situací, jaká tu byla před dvaceti třiceti lety, se to však rozhodně posouvá k lepšímu, a to i díky různým stipendijním programům.

Příslušníci různých skupin Romů mohou mít k sobě averzi a nechtějí například společně žít v jednom domě. Může se stát, že ani sami Romové nepoznají člena své skupiny.