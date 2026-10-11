Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Objevte radost v obyčejných chvílích. Nový trend sází na romantiku v životě

Tereza Čaladi
Někdy si myslíme, že náš život není tak skvělý a úžasný, jako mají hvězdy sociálních sítí. Možná si ho jen neumíme romantizovat. Není potřeba plout na obláčku dokonalých iluzí, jde spíš o jemnou změnu vnímání, díky které znovu objevíte radost i v těch nejobyčejnějších okamžicích. Zastavte se na chvíli a pojďte si s námi udělat svět hezčí.
Část 1/3
Ilustrační snímek

„Kmitala jsem mezi prací, školkou a družinou, navíc jsem se zrovna vyrovnávala s tím, že mi v minulém roce náhle zemřela máma. Jeden den jsem jela s dcerami domů tramvají. Táhla jsem přes rameno tašku s notebookem, v pravé ruce měla nákup, v levé mladší dceru a tlačily mě boty. Nemohla jsem se dočkat, až doma odhodím tašky i děti a zuju se.

Když jsem vystupovala z tramvaje, zahlédla jsem svůj odraz ve skleněné výloze večerky u zastávky. Nebyl to pěkný pohled. Koutky svěšené, uštvaný výraz. Tvářila jsem se přesně jako kolemjdoucí, o kterých jsem si vždycky říkala, jak hrozný asi mají život. Uvědomila jsem si, že už nechci trávit dny v neustálém čekání na to, až budu mít něco za sebou – tenhle den, pracovní týden, měsíc do dovolené. Potřebuju najít způsob, jak si užívat i všední dny,“ popisuje spisovatelka Barbora Šťastná zlomový okamžik z podzimu roku 2010, který pro ni byl jedním z impulzů, proč začít psát Šťastný blog.

Od všímavosti přes skenování těla po vědomé dýchání. Jak dopřát hlavě klid

Možná jste se taky někdy ocitli v podobné situaci. Každodenní kolotoč dokáže člověka nepozorovaně semlít. Běháte kolem dětí, staráte se o nemocné rodiče, nedokážete vypnout hlavu ani po příchodu ze stresující práce, nebo řešíte tohle všechno dohromady. Není divu, že pak snadno přepnete na autopilota.

„Jsme zavaleni obrovským množstvím podnětů a požadavků, takže neustále přeskakujeme od jednoho úkolu k druhému. Soustředíme se jen na to, co se musí udělat, a už vůbec neřešíme, jak svůj život vlastně prožíváme. Kámen úrazu přichází ve chvíli, kdy jen pasivně reagujeme na okolnosti a náš den se promění v pouhý seznam úkolů,“ upozorňuje psychoterapeutka Sandra Gemrot.

Ne každý den je zalitý sluncem, ale i ten pod mrakem má něco do sebe. Všechno je nakonec jenom otázkou úhlu pohledu. A pokud se v popsaných situacích taky poznáváte, čtěte dál.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hráli už jako děti. Dnes patří mezi největší hollywoodské hvězdy

Slavní, kteří byli hereckými hvězdami.

Pětatřicet současných hvězd začínalo už v dětství. K filmu přičichla většina z nich ve velmi nízkém věku a kupodivu se stále drží na výslunní a mají své čestné místo v Hollywoodu. Podívejte se, jak...

Co jíst každý den a co jen párkrát týdně? 40 potravin pro zdravější jídelníček

ilustrační snímek

Nemusíte shánět žádné exotické superpotraviny. Zdravý jídelníček lze poskládat z běžných potravin, které dobře znáte. Vybrali jsme 40 z nich a poradíme, čím tělu prospívají, jak často je jíst a na co...

Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí

Krásky z Instagramu

Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....

Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily

Na plovárnu a pláž dámské opalovací kalhotky pasované živůtkem z bílého žlutě...

Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech...

Nejen tvrdý trénink. Slavné sportovkyně ukazují svá vypracovaná těla

Neskutečně sexy sportovkyně

Patří mezi světové špičky ve sportu, dřou a svět je obdivuje. A to ne pouze pro jejich sportovní výkony. Tyto sportovkyně jsou totiž navíc ještě opravdu pohledné a mají těla jako vytesaná z mramoru....

Objevte radost v obyčejných chvílích. Nový trend sází na romantiku v životě

ilustrační snímek

Někdy si myslíme, že náš život není tak skvělý a úžasný, jako mají hvězdy sociálních sítí. Možná si ho jen neumíme romantizovat. Není potřeba plout na obláčku dokonalých iluzí, jde spíš o jemnou...

11. října 2026

Milenecké páry z televizních obrazovek, na které se jen tak nezapomene

Seriálové milenecké dvojice

Podívejte se do naší galerie na třicet seriálových mileneckých párů, na které diváci jen tak nezapomenou. Mnohdy jim láska nebyla přána, ale nakonec si k sobě našli cestu. Patří sem páry z desítky...

11. října 2026

Bolavé koleno může mít příčinu v páteři. Fyzioterapeutka boří mýty o bolestech zad

Premium
Eva Nováková

Bolestí zad přibývá, přestože nabídka vyšetření a terapií nikdy nebyla bohatší. Důvodem prý může být i to, že lidé často dostávají péči, která je udržuje v roli pacienta a také v přesvědčení, že...

10. října 2026

Brynzové lokše: Bramborové placky se slaninou a cibulkou

Brynzové lokše
Recept

Lehké

80 min

Z vařených brambor připravíme tenké placky, které opečeme nasucho na rozpálené pánvi a potřeme...

Horoskop pro každé znamení na 42. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Užijte si následující podzimní dny v plné síle. Panny doslova zaplaví kupa skvělých nápadů, které se vyplatí rozpracovat. Ryby dostanou chuť se pustit do nových kurzů či studia. A ostatní znamení?...

10. října 2026  4:30

Kosmetická katastrofa v kabelce. Jak zachránit poničená líčidla?

Ilustrační snímek

Spadl vám pudr, paleta s očními stíny nebo se vám ulomila rtěnka? Všechny tyto drobné nehody se dají s trochou štěstí opravit. Tady je pár návodů, jak na to.

10. října 2026  4:30

Polštáře, brouci, ostnaté podprsenky. Bláznivé kreace z podzimních týdnů módy

Příštímu roku bude vládnout maximalismus. Na týdnech módy v New Yorku, Londýně,...

Příštímu roku bude vládnout maximalismus. Na týdnech módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži tak nebyla o nevšední modely nouze. Některé však byly ulítlejší než jiné. Mezi podivnostmi z...

10. října 2026

Nikdy nekouřili, přesto měli vyšší riziko rakoviny plic. Vědci odhalili proč

Premium
ilustrační snímek

Rakovina plic není jen nemocí kuřáků. Nová studie více než 3,3 milionu lidí odhalila vzácnou dědičnou mutaci silně spojenou s nádory plic u nekuřáků. Proč mohou onemocnět i lidé, kteří nikdy...

10. října 2026

Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí

Krásky z Instagramu

Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....

10. října 2026

Lepek lepí střeva, alkohol je ovoce. Šílené diety způsobují hlad, průjem i utrpení

Premium
ilustrační snímek

Hon za dokonalou postavou je zdrojem obživy mnoha (ne)odborníků. Stravovací trendy často stojí na zákazu určitých potravin, nebo naopak předepisují, co, kdy a v jakém množství jíst. Ne vždy přitom...

9. října 2026

Je matkou tří dětí a má postavu snů. Fitness kráska vydělává miliony

Tammy si dává velmi záležet na tom, jak na veřejnosti vypadá.

Tammy Hembrowová je jednou z nejúspěšnějších australských fitness influencerek, podnikatelek a celebrit digitálního světa. Své online impérium postavila na sdílení své cesty za fitness, mateřství a...

9. října 2026  11:30

Zemi čeká zkáza. Těchto 50 herců a hereček ji na plátnech zachraňovalo

Tyto hvězdy si mohly zahrát hrdiny, kteří zachraňují svět.

Připomeňte si padesát hrdinů a hrdinek, kteří ve filmech i seriálech zachraňovali Zemi. V katastrofických dílech vystupovali jako odvážní a nebojácní a dělali vše pro to, aby planetu zachránili....

9. října 2026  8:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×