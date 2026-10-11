„Kmitala jsem mezi prací, školkou a družinou, navíc jsem se zrovna vyrovnávala s tím, že mi v minulém roce náhle zemřela máma. Jeden den jsem jela s dcerami domů tramvají. Táhla jsem přes rameno tašku s notebookem, v pravé ruce měla nákup, v levé mladší dceru a tlačily mě boty. Nemohla jsem se dočkat, až doma odhodím tašky i děti a zuju se.
Když jsem vystupovala z tramvaje, zahlédla jsem svůj odraz ve skleněné výloze večerky u zastávky. Nebyl to pěkný pohled. Koutky svěšené, uštvaný výraz. Tvářila jsem se přesně jako kolemjdoucí, o kterých jsem si vždycky říkala, jak hrozný asi mají život. Uvědomila jsem si, že už nechci trávit dny v neustálém čekání na to, až budu mít něco za sebou – tenhle den, pracovní týden, měsíc do dovolené. Potřebuju najít způsob, jak si užívat i všední dny,“ popisuje spisovatelka Barbora Šťastná zlomový okamžik z podzimu roku 2010, který pro ni byl jedním z impulzů, proč začít psát Šťastný blog.
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Od všímavosti přes skenování těla po vědomé dýchání. Jak dopřát hlavě klid
Možná jste se taky někdy ocitli v podobné situaci. Každodenní kolotoč dokáže člověka nepozorovaně semlít. Běháte kolem dětí, staráte se o nemocné rodiče, nedokážete vypnout hlavu ani po příchodu ze stresující práce, nebo řešíte tohle všechno dohromady. Není divu, že pak snadno přepnete na autopilota.
„Jsme zavaleni obrovským množstvím podnětů a požadavků, takže neustále přeskakujeme od jednoho úkolu k druhému. Soustředíme se jen na to, co se musí udělat, a už vůbec neřešíme, jak svůj život vlastně prožíváme. Kámen úrazu přichází ve chvíli, kdy jen pasivně reagujeme na okolnosti a náš den se promění v pouhý seznam úkolů,“ upozorňuje psychoterapeutka Sandra Gemrot.
Ne každý den je zalitý sluncem, ale i ten pod mrakem má něco do sebe. Všechno je nakonec jenom otázkou úhlu pohledu. A pokud se v popsaných situacích taky poznáváte, čtěte dál.