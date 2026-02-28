Zkrátka jsme si se vším tím sladkým obsahem jako lidstvo dost zavařili. „Zatímco dřív patřila romantická láska jen vyvoleným a vzhlíželi jsme k ní jako k nedostižnému vzoru, dnes jsme si z ní udělali normu,“ říká psycholog Petr Kačena a dodává, že pro funkční dlouhodobý vztah je romantika jen jedním – nikoli jediným – základním kamenem.
Muži, kteří ‚mažou med kolem huby‘, posílají růže do práce, neustále ženu obdivují a chválí její vzhled, často tyhle projevy využívají k rychlému vybudování emocionální závislosti.