Staví i mrakodrapy. Nebojte se technických oborů, vzkazuje ženám architektka

Její práce je známá po celém světě, a přesto většina lidí netuší, co to vlastně je ten strukturální inženýr. „Lidé se mě ptají: To jste jako architektka? Ne? A jaký je v tom rozdíl,“ popisuje své zkušenosti Roma Agrawalová. Přesto, že jde o technický obor, vysvětlení je celkem prosté. Designuje strukturu budov.