Co přináší rok Koně?
Zatmění Slunce
Začátek nového čínského roku 17. února letos doprovodí novoluní v astrologickém znamení Vodnáře.
Stejný den nás čeká prstencové zatmění Slunce. Při něm se Měsíc dostane mezi Zemi a Slunce, nezakryje jej však úplně – kolem tmavého disku zůstane viditelný jasný prstenec připomínající „ohnivý kruh“. Z území Česka tento jev pozorovatelný nebude.
Kůň patří v čínském zvěrokruhu k nejdynamičtějším znamením. Symbolizuje svobodu, vitalitu, rychlost a silnou vnitřní energii. Nemá rád stagnaci ani dlouhé otálení a obecně je spojován s pohybem vpřed.
Rok pod jeho vládou proto bývá vnímán jako období akce, rozhodnosti a výraznějšího, autentického projevu.
Bývá spojován také s intenzivními emocemi, vášnivými začátky i novými známostmi. Zároveň ale zdůrazňuje potřebu svobody, upřímnosti a respektu k individuálním potřebám partnerů. Stabilní vztahy mohou ožít, pokud dostanou více prostoru a spontánnosti.
V pracovní oblasti může přinést nové příležitosti i rychlejší tempo změn. Důležitá bude schopnost spojit odvahu s rozvahou a nenechat se strhnout okamžitým impulzem.
Co znamená spojení Koně a ohně?
Kůň je sám o sobě symbolem pohybu a dynamiky. V roce 2026 jej navíc posiluje element ohně, který energii ještě znásobuje. Oheň je spojován s vášní, odvahou i silnou motivací. V praxi to může znamenat rychlejší rozhodování, větší ochotu riskovat i příliv nových nápadů.
Současně ale roste i riziko přehánění a unáhlených kroků. Ohnivý Kůň nemá rád zbytečné otálení, zároveň však vyžaduje disciplínu, aby se energie nerozptýlila bez konkrétního výsledku. Důležité je zachovat rovnováhu.
Jak funguje čínský horoskop?
Děti narozené v „divokém roce“
Čínský horoskop vychází z dvanáctiletého cyklu, v němž každý rok nese symbol jednoho zvířete. Podle tradiční legendy jejich pořadí určil nebeský závod svolaný Buddhou.
Každému znamení jsou přisuzovány určité povahové rysy a životní tendence. Horoskop zároveň pracuje s pěti prvky – dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Kombinace zvířete a prvku vytváří šedesátiletý cyklus, který se pravidelně opakuje. Stejné znamení tak může mít v různých obdobích odlišnou povahu podle vládnoucího prvku.
Znamení se určuje podle roku narození. Čínský nový rok nezačíná 1. ledna, ale s druhým novoluním po zimním slunovratu. Proto jeho začátek kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem. Právě tento detail bývá častým zdrojem omylů.
Jaké jsem čínské znamení?
Vypočítejte si své znamení v čínském horoskopu.
Konkrétní element zjistíte následovně:
- Kov: rok narození končí číslicí 0 nebo 1
Tento prvek je spojován s odolností, pevností a silnou vůlí.
- Voda: rok narození končí číslicí 2 nebo 3
Symbolizuje intuici, schopnost přizpůsobit se a přesvědčivost.
- Dřevo: rok narození končí číslicí 4 nebo 5
Bývá dáváno do souvislosti s představivostí, růstem a tvořivostí.
Oheň: rok narození končí číslicí 6 nebo 7
Vyjadřuje vášeň, energii a výraznou dynamiku.
- Země: rok narození končí číslicí 8 nebo 9
Představuje stabilitu, praktičnost a schopnost soustředit se na dlouhodobé cíle.
Rok ohnivého Koně pro jednotlivá znamení
Podle tradičních výkladů bývá rok Koně příznivější pro znamení Buvola, Kohouta, Kozy, Králíka a Psa, která s jeho dynamikou dokážou lépe pracovat.
Náročnější období může naopak představovat pro znamení Krysy a Draka, jež se mohou dostávat častěji do napětí s rychlým tempem a impulzivní energií tohoto roku.