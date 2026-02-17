Rok ohnivého Koně se vrací po 60 letech. Jak fungují prvky v čínském horoskopu

Tereza Hrabinová
  4:00
Rok ohnivého Koně začíná 17. února 2026 a potrvá do 5. února 2027, kdy ho vystřídá rok ohnivé Kozy. Naposledy připadl na rok 1966, další se vrátí až v roce 2086. Opakuje se vždy jen jednou za šest dekád.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Co přináší rok Koně?

Zatmění Slunce

Začátek nového čínského roku 17. února letos doprovodí novoluní v astrologickém znamení Vodnáře.

Stejný den nás čeká prstencové zatmění Slunce. Při něm se Měsíc dostane mezi Zemi a Slunce, nezakryje jej však úplně – kolem tmavého disku zůstane viditelný jasný prstenec připomínající „ohnivý kruh“. Z území Česka tento jev pozorovatelný nebude.

Kůň patří v čínském zvěrokruhu k nejdynamičtějším znamením. Symbolizuje svobodu, vitalitu, rychlost a silnou vnitřní energii. Nemá rád stagnaci ani dlouhé otálení a obecně je spojován s pohybem vpřed.

Rok pod jeho vládou proto bývá vnímán jako období akce, rozhodnosti a výraznějšího, autentického projevu.

Bývá spojován také s intenzivními emocemi, vášnivými začátky i novými známostmi. Zároveň ale zdůrazňuje potřebu svobody, upřímnosti a respektu k individuálním potřebám partnerů. Stabilní vztahy mohou ožít, pokud dostanou více prostoru a spontánnosti.

Vstupujeme do roku Ohnivého Koně. Přinese odvahu, změny, ale i netrpělivost

V pracovní oblasti může přinést nové příležitosti i rychlejší tempo změn. Důležitá bude schopnost spojit odvahu s rozvahou a nenechat se strhnout okamžitým impulzem.

Co znamená spojení Koně a ohně?

Kůň je sám o sobě symbolem pohybu a dynamiky. V roce 2026 jej navíc posiluje element ohně, který energii ještě znásobuje. Oheň je spojován s vášní, odvahou i silnou motivací. V praxi to může znamenat rychlejší rozhodování, větší ochotu riskovat i příliv nových nápadů.

Současně ale roste i riziko přehánění a unáhlených kroků. Ohnivý Kůň nemá rád zbytečné otálení, zároveň však vyžaduje disciplínu, aby se energie nerozptýlila bez konkrétního výsledku. Důležité je zachovat rovnováhu.

Jak funguje čínský horoskop?

Děti narozené v „divokém roce“

  • V minulosti byla pověra o ohnivém Koni tak silná, že například v Japonsku v roce 1966 (poslední rok této kombinace) výrazně klesla porodnost.
  • Lidé se obávali, že děti (zejména dívky) narozené v tomto znamení budou mít příliš nezkrotnou a „nebezpečnou“ povahu.
  • Dnes už se na tyto tradice nahlíží s nadhledem, ale symbolika „divokého roku“ v kultuře přetrvává.

Čínský horoskop vychází z dvanáctiletého cyklu, v němž každý rok nese symbol jednoho zvířete. Podle tradiční legendy jejich pořadí určil nebeský závod svolaný Buddhou.

Každému znamení jsou přisuzovány určité povahové rysy a životní tendence. Horoskop zároveň pracuje s pěti prvky – dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Kombinace zvířete a prvku vytváří šedesátiletý cyklus, který se pravidelně opakuje. Stejné znamení tak může mít v různých obdobích odlišnou povahu podle vládnoucího prvku.

Znamení se určuje podle roku narození. Čínský nový rok nezačíná 1. ledna, ale s druhým novoluním po zimním slunovratu. Proto jeho začátek kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem. Právě tento detail bývá častým zdrojem omylů.

Čínský Nový rok 2026: Přijíždí divoký ohnivý Kůň a s ním rok pohybu a velkých změn

Jaké jsem čínské znamení?

Vypočítejte si své znamení v čínském horoskopu.

Konkrétní element zjistíte následovně:

  • Kov: rok narození končí číslicí 0 nebo 1

Tento prvek je spojován s odolností, pevností a silnou vůlí.

  • Voda: rok narození končí číslicí 2 nebo 3

Symbolizuje intuici, schopnost přizpůsobit se a přesvědčivost.

  • Dřevo: rok narození končí číslicí 4 nebo 5

Bývá dáváno do souvislosti s představivostí, růstem a tvořivostí.

Oheň: rok narození končí číslicí 6 nebo 7

Vyjadřuje vášeň, energii a výraznou dynamiku.

  • Země: rok narození končí číslicí 8 nebo 9

Představuje stabilitu, praktičnost a schopnost soustředit se na dlouhodobé cíle.

Rok ohnivého Koně pro jednotlivá znamení

Podle tradičních výkladů bývá rok Koně příznivější pro znamení Buvola, Kohouta, Kozy, Králíka a Psa, která s jeho dynamikou dokážou lépe pracovat.

Náročnější období může naopak představovat pro znamení Krysy a Draka, jež se mohou dostávat častěji do napětí s rychlým tempem a impulzivní energií tohoto roku.

