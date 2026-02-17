V roce 2026 pocítíme silnou touhu po změně a osvobození od všeho, co nás svazuje. Není to čas pro otálení, ale pro odvážné kroky vpřed. Ohnivý Kůň přináší dynamiku, kterou doteď v životě možná postrádáte, najednou budete vědět, co chcete, a budete mít chuť se toho chopit.
Přitom ale musíte dávat pozor na svou netrpělivost. Kůň je tvor impulzivní, který se dokáže rozhodnout v mžiku, ale ne vždycky promyslí všechny důsledky. Proto si dejte záležet na tom, abyste své sny a plány podložili rozumnou strategií.
Co o vás prozradí vaše znamení čínského horoskopu?
Když spojíte odvahu s rozvahou, máte vyhráno. Tento rok bude obzvlášť příznivý těm, kdo jsou připraveni se naučit něco nového, pustit se do projektů, jež vyžadují iniciativu, nebo dokonce úplně změnit profesi. Hvězdy vám v tom půjdou naproti, ale první krok musíte udělat sami. Nečekejte, až se příležitosti objeví, v roce Koně platí pravidlo: kdo začne, vyhrává.