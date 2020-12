Monika Absolonová, zpěvačka a herečka

Chtělo by se mi říci, že nic, ale není to pravda. Začala jsem vařit na Instagramu. Nikdy by mě nenapadlo, že vařit v přímém přenosu může být zábava a taky že to lidi zajímá. Poprvé v životě jsem malovala. Ne obraz, ale stěny na chalupě. Vápnem. Neříkám, že mi to extra jde, ale legrace díky partě kamarádů to byla.