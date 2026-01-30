Zažili jste rok 1985? Pak vás jistě neminuly takové trendy, jako byla céčka, aerobiková estetika, trvalá a oční stíny s něžností motorové pily. Ať už si o éře pozdní normalizace myslíte cokoli, jedno bylo jasné: ženy šly dopředu.
Spartakiáda 1985 a Poupata
Upnuté trikoty, čelenky a kudrnaté účesy je první, co se dodnes mnohým ženám vybaví, když se řekne spartakiáda. Na tu již 6. v pořadí se nacvičovalo v celém Československu, a zejména dívky ji dost prožívaly. Každá si přála být vybraná na Strahov. Kdo by tušil, že VI. československá spartakiáda už bude poslední? V roce 1989 přišla sametová revoluce a spartakiáda plánovaná na rok 1990 se neuskutečnila, nahradily ji pouze české (nikoli česko-slovenské) sportovní hry v mnohem menším rozsahu.
Ikonickou skladbou poslední spartakiády se stala Poupata Michala Davida, určená pro cvičení starších žákyň. Kromě ní tehdy ale mezi mladými rezonovala i píseň Céčka (z roku 1984), která dokonale popisovala, jak se z nenápadného plastového výlisku stal – alespoň mezi žáky ZŠ – symbol společenského statusu.
Ikonická céčka proslavil i Michal David
„Sbírá céčka, v tom je ta léčka,“ vysvětloval text písně společenskou nerovnost mezi těmi, kdo měli céčka, a těmi, kdo je stejně jako interpret marně sháněli „od krámu krám, někde i loudím, jinde se jen ptám.“ Barevné, průhledné, perleťové… řetězy céček, mezi které se počítaly také eska a hůře držící éčka nebo háčka, byly zkrátka nezbytným módním doplňkem i měnou, za kterou si bylo možné koupit obdiv nebo ji zúročit při hře čára.
Vizáž ovšem doplňovaly i pestré vzory a lesklé materiály, upomínající na pouťovou estetiku a prostředí diskoték. Ze spartakiádních dresů nám ještě po léta zbyly trikoty, využitelné při večerní čtvrthodince Cvičme v rytme.
Vypasované kalhoty, výrazné vycpávky sak a halenek, to jsou módní fenomény, které do Československa pronikaly se zpožděním a zprvu jen tu a tam zasvítily mezi „seriózním“ ošacením, které se honosilo hlavně padesáti odstíny hnědi. Dobře to vidíme v oblecích Petra Lněničky coby vyšetřovatele Jiřího Markoviče a jeho kolegů.
Případ spartakiádního vraha
Vyšetřování, které skutečný Markovič vedl v roce 1985, se také zapsalo do československých dějin. Před zmíněnou spartakiádou, která měla vyvrcholit koncem června na pražském Strahově, řádil v Praze nebezpečný sexuální vrah. Pátrání vedlo k 16letému učni Jiřímu Strakovi, v jehož osobnosti se snoubil nebezpečný sexuální sadismus se schopností chladnokrevně přecházet následky svých činů.
Vzhledem k načasování trestné činnosti získal přezdívku spartakiádní vrah, dopadnout se ho podařilo jen pár týdnů před tím, než hlavní město začalo hostit spartakiádní cvičence a cvičenky. Stalo se to 22. května 1985, zprávy tehdy ale byly plné jiné události. Ve stejný den byl znovu zvolen prezidentem ČSSR Gustav Husák. Bylo to naposledy…
MS v hokeji 1985
Spartakiáda nebyla jediným sportovním vrcholem roku 1985. Od 17. dubna do 3. května 1985 se v Praze konalo 50. mistrovství světa v ledním hokeji. Českoslovenští hokejisté se probojovali do finále, kde zvítězili nad reprezentací Kanady a stali se tak mistry světa. Bronz brali hokejisté ze Sovětského svazu, pod stupni vítězů skončili Američané.
Léto 1985 přineslo i jeden tragický zvrat v české popkultuře. Při neštěstí na železničním přejezdu zemřel 29. července zpěvák Petr Sepeši. Byl součástí oblíbené dvojice: s Ivetou Bartošovou je pojila nejen kariéra, ale i blízký osobní vztah. Přestože v soukromí netvořili pár, veřejnost je chápala jako nerozlučnou dvojici. Jejich Knoflíky lásky nahrané v letech 1984-1985 jsou toho důkazem.
Pro Ivetu Bartošovou znamenala Sepešiho smrt těžkou ránu v kariérní i osobní rovině.
Co se stalo v roce 1985?
V roce 1985 se stalo i několik věcí, které ovlivnily další generace. Například byla otevřena jaderná elektrárna Dukovany nebo část pražského metra.
Co dalšího se stalo v Československu v roce 1985?
Den
|Událost
|17. dubna – 3. května
|Mistrovství světa v ledním hokeji, ČSSR získala zlatou medaili.
|3. května
|Začala fungovat první jaderná elektrárna na českém území. Do provozu byl uveden první blok Dukovan.
|1. června
|V Brně se otevřelo autobusové nádraží Zvonařka.
|27.-30. června
|VI. československá spartakiáda v Praze na Strahově
|7. července
|Národní pouť na Velehradě s účastí přes 100 000 věřících. Ministr kultury byl vypískán, režimu se nepodařilo prezentovat akci jako oslavy míru.
|1. října
|Premiéra pohádky S čerty nejsou žerty (režie Hynek Bočan)
|2. listopadu
|Zahájen provoz metra B mezi Smíchovským nádražím a Sokolovskou (dnes Florenc)
|5. listopadu
|Nález jedné z nejcennějších památek na našem území – relikviáře sv. Maura ze 13. st. v Bečově nad Teplou
Rok 1985 ve světě
Když se podíváme mimo malý český rybníček, najdete několik významných událostí, kterým se v tehdejším Československu taková pozornost nevěnovala, i když by si ji rozhodně zasloužily. Z mnohých z nich jsme také těžili, ale třeba až o mnoho let později.
- 14. června byla uzavřena Schengenská dohoda o zrušení kontrol na společných hranicích. Podepsaly ji státy Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. Česko do Schengenu vstoupilo až v roce 2007.
- 13. července – V Londýně a Philadelphii se konal charitativní koncert s s názvem Live Aid. Vystoupily na něm největší osobnosti hudebního světa bez nároku na honorář. Výtěžek putoval na pomoc Etiopii. Představili se například Queen, Status Quo, Phil Collins, U2, Elton John, Madonna, Eric Clapton nebo Led Zeppelin. Vybralo se přes 280 milionů dolarů. Mimochodem, Elton John koncertoval v 80. letech i v Praze. Jak došlo k jeho „utajenému“ vystoupení, popsal redaktor Jiří Pánek.
- 1. září – Na dně Atlantiku byly identifikovány trosky zaoceánského parníku Titanic, který se potopil 15. dubna 1912.
- 20. listopadu Microsoft uvedl na trh první verzi operačního systému Windows. Verze pro Evropu následovala až v roce 1986.
