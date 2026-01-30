Rok 1985 měl dvě tváře. Céčka, spartakiáda a strach v ulicích

Mládež sbírala céčka, v rádiu zněl hlas Michala Davida, školy a pracovní kolektivy nacvičovaly na spartakiádu a v Praze řádil neznámý sériový vrah. Rok 1985 tvoří neopakovatelnou kulisu true crime série Metoda Markovič: Straka, která nyní běží na Oneplay. Jaký byl rok 1985 ve skutečnosti?

Pamatujete? 80. léta, to byla céčka, Poupata a spartakiáda. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zažili jste rok 1985? Pak vás jistě neminuly takové trendy, jako byla céčka, aerobiková estetika, trvalá a oční stíny s něžností motorové pily. Ať už si o éře pozdní normalizace myslíte cokoli, jedno bylo jasné: ženy šly dopředu.

Spartakiáda 1985 a Poupata

Upnuté trikoty, čelenky a kudrnaté účesy je první, co se dodnes mnohým ženám vybaví, když se řekne spartakiáda. Na tu již 6. v pořadí se nacvičovalo v celém Československu, a zejména dívky ji dost prožívaly. Každá si přála být vybraná na Strahov. Kdo by tušil, že VI. československá spartakiáda už bude poslední? V roce 1989 přišla sametová revoluce a spartakiáda plánovaná na rok 1990 se neuskutečnila, nahradily ji pouze české (nikoli česko-slovenské) sportovní hry v mnohem menším rozsahu.

Ikonickou skladbou poslední spartakiády se stala Poupata Michala Davida, určená pro cvičení starších žákyň. Kromě ní tehdy ale mezi mladými rezonovala i píseň Céčka (z roku 1984), která dokonale popisovala, jak se z nenápadného plastového výlisku stal – alespoň mezi žáky ZŠ – symbol společenského statusu.

S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády

Ikonická céčka proslavil i Michal David

„Sbírá céčka, v tom je ta léčka,“ vysvětloval text písně společenskou nerovnost mezi těmi, kdo měli céčka, a těmi, kdo je stejně jako interpret marně sháněli „od krámu krám, někde i loudím, jinde se jen ptám.“ Barevné, průhledné, perleťové… řetězy céček, mezi které se počítaly také eska a hůře držící éčka nebo háčka, byly zkrátka nezbytným módním doplňkem i měnou, za kterou si bylo možné koupit obdiv nebo ji zúročit při hře čára.

Vizáž ovšem doplňovaly i pestré vzory a lesklé materiály, upomínající na pouťovou estetiku a prostředí diskoték. Ze spartakiádních dresů nám ještě po léta zbyly trikoty, využitelné při večerní čtvrthodince Cvičme v rytme.

Vypasované kalhoty, výrazné vycpávky sak a halenek, to jsou módní fenomény, které do Československa pronikaly se zpožděním a zprvu jen tu a tam zasvítily mezi „seriózním“ ošacením, které se honosilo hlavně padesáti odstíny hnědi. Dobře to vidíme v oblecích Petra Lněničky coby vyšetřovatele Jiřího Markoviče a jeho kolegů.

Václav Neužil a Petr Lněnička v seriálu Metoda Markovič: Straka

Sarah Haváčová a Petr Lněnička v seriálu Metoda Markovič: Hojer (2024)

Případ spartakiádního vraha

Vyšetřování, které skutečný Markovič vedl v roce 1985, se také zapsalo do československých dějin. Před zmíněnou spartakiádou, která měla vyvrcholit koncem června na pražském Strahově, řádil v Praze nebezpečný sexuální vrah. Pátrání vedlo k 16letému učni Jiřímu Strakovi, v jehož osobnosti se snoubil nebezpečný sexuální sadismus se schopností chladnokrevně přecházet následky svých činů.

Vzhledem k načasování trestné činnosti získal přezdívku spartakiádní vrah, dopadnout se ho podařilo jen pár týdnů před tím, než hlavní město začalo hostit spartakiádní cvičence a cvičenky. Stalo se to 22. května 1985, zprávy tehdy ale byly plné jiné události. Ve stejný den byl znovu zvolen prezidentem ČSSR Gustav Husák. Bylo to naposledy…

Jaké byly Vánoce 1985? Kupovaly se desky, byly i banány, v Moskvě to vřelo

MS v hokeji 1985

Spartakiáda nebyla jediným sportovním vrcholem roku 1985. Od 17. dubna do 3. května 1985 se v Praze konalo 50. mistrovství světa v ledním hokeji. Českoslovenští hokejisté se probojovali do finále, kde zvítězili nad reprezentací Kanady a stali se tak mistry světa. Bronz brali hokejisté ze Sovětského svazu, pod stupni vítězů skončili Američané.

Léto 1985 přineslo i jeden tragický zvrat v české popkultuře. Při neštěstí na železničním přejezdu zemřel 29. července zpěvák Petr Sepeši. Byl součástí oblíbené dvojice: s Ivetou Bartošovou je pojila nejen kariéra, ale i blízký osobní vztah. Přestože v soukromí netvořili pár, veřejnost je chápala jako nerozlučnou dvojici. Jejich Knoflíky lásky nahrané v letech 1984-1985 jsou toho důkazem.

Pro Ivetu Bartošovou znamenala Sepešiho smrt těžkou ránu v kariérní i osobní rovině.

Co se stalo v roce 1985?

V roce 1985 se stalo i několik věcí, které ovlivnily další generace. Například byla otevřena jaderná elektrárna Dukovany nebo část pražského metra.

Co dalšího se stalo v Československu v roce 1985?

Události v roce 1985 v Československu
Den Událost
17. dubna – 3. květnaMistrovství světa v ledním hokeji, ČSSR získala zlatou medaili.
3. květnaZačala fungovat první jaderná elektrárna na českém území. Do provozu byl uveden první blok Dukovan.
1. červnaV Brně se otevřelo autobusové nádraží Zvonařka.
27.-30. červnaVI. československá spartakiáda v Praze na Strahově
7. červenceNárodní pouť na Velehradě s účastí přes 100 000 věřících. Ministr kultury byl vypískán, režimu se nepodařilo prezentovat akci jako oslavy míru.
1. říjnaPremiéra pohádky S čerty nejsou žerty (režie Hynek Bočan)
2. listopaduZahájen provoz metra B mezi Smíchovským nádražím a Sokolovskou (dnes Florenc)
5. listopaduNález jedné z nejcennějších památek na našem území – relikviáře sv. Maura ze 13. st. v Bečově nad Teplou

Rok 1985 ve světě

Když se podíváme mimo malý český rybníček, najdete několik významných událostí, kterým se v tehdejším Československu taková pozornost nevěnovala, i když by si ji rozhodně zasloužily. Z mnohých z nich jsme také těžili, ale třeba až o mnoho let později.

  • 14. června byla uzavřena Schengenská dohoda o zrušení kontrol na společných hranicích. Podepsaly ji státy Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. Česko do Schengenu vstoupilo až v roce 2007.
  • 13. července – V Londýně a Philadelphii se konal charitativní koncert s s názvem Live Aid. Vystoupily na něm největší osobnosti hudebního světa bez nároku na honorář. Výtěžek putoval na pomoc Etiopii. Představili se například Queen, Status Quo, Phil Collins, U2, Elton John, Madonna, Eric Clapton nebo Led Zeppelin. Vybralo se přes 280 milionů dolarů. Mimochodem, Elton John koncertoval v 80. letech i v Praze. Jak došlo k jeho „utajenému“ vystoupení, popsal redaktor Jiří Pánek.
  • 1. září – Na dně Atlantiku byly identifikovány trosky zaoceánského parníku Titanic, který se potopil 15. dubna 1912.
  • 20. listopadu Microsoft uvedl na trh první verzi operačního systému Windows. Verze pro Evropu následovala až v roce 1986.

„Utajené“ koncerty Eltona Johna v ČSSR. Před 40 lety naštval soudruhy
