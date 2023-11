Pár nechce děti, daroval ovšem vajíčka a spermie šestnácti rodinám

Na počátku jejich vztahu si mysleli, že se jednou rodiči stanou. Později ovšem přišli na to, že se na to necítí a po dětech vlastně netouží. Bylo jim ale líto, že si někteří lidé potomky moc přejí a nemohou je mít. Rozhodli se tak pro darování vajíček i spermatu. K dnešnímu dni darovali párům toužícím po dítěti celkem čtyřiaosmdesát vajíček a Luke byl prý nesčetněkrát darovat sperma.

„V roce 2020 jsme se přihlásili na reprodukční kliniku. Ne ovšem jako pár bojující s početím. Přišli jsme, abychom pomohli druhým. Během let jsme se mnohokrát setkali s tím, jak někteří naši přátelé toužili po potomkovi a nešlo to. Chtěli jsme pomoct jiným párům, kteří po dětech tolik touží,“ uvedli.

Do dnešního dne už k potomkovi pomohli šestnácti rodinám. Dál se ovšem o děti nezajímají. Chtěli, aby vše proběhlo anonymně. Důležitý je pro ně hlavně fakt, že pomohli k dítěti alespoň jednomu páru. „Děti milujeme.jsou úžasné, ale vlastní nechceme. Máme velmi náročnou práci, pracujeme ve zdravotnictví a jsme často mimo domov. Nemohli bychom se dětem věnovat tolik, jak bychom chtěli. A to by vůči našemu potomkovi bylo velmi nespravedlivé,“ dodali.

Ačkoli pomohli celkem šestnácti rodinám k vysněnému dítěti, do budoucna už zřejmě dál darovat nebudou. Nay celý proces hormonální „léčby“ a darování vajíček snášela vcelku dobře, lékaři jí i tak doporučili, aby další tento proces dobře zvážila. „Myslím, že už jsme pomohli dost,“ dodala pro Daily Star.