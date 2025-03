Starali se o jednadvacet dětí, po letech snažení konečně čekají vlastní

Za umělá oplodnění dali v přepočtu zhruba čtyři sta tisíc korun. Víc už si nemohli dovolit a snahu o vlastního potomka vzdali. Několikrát žena po umělém oplodnění otěhotněla, ale v úplných začátcích těhotenství potratila. Když už se smířili s tím, že vlastní biologické dítě mít nebudou, zjistili, že už několik měsíců Brittany pod srdcem nosí dítě.

„Myslela jsem si, že jde o přechod nebo nějaké problémy s hormony v kombinaci se stresem. Vůbec mě ze začátku nenapadlo, že může jít o těhotenství, když mi lékaři několikrát tvrdili, že přirozeně nikdy nepočnu,“ svěřila se žena z USA. Pozitivní těhotenský test tak pro ni byl velkým překvapením.

Má za to, že v jejím případě hrála velkou roli psychika. Nemožnost přirozeného početí ji velmi frustrovala a dlouhé roky nemohla myšlenky na dítě vyhnat z hlavy. Jakmile o všem přestala přemýšlet a utápět se ve smutku, otěhotněla.

„Než jsme adoptovali první dítě, hodně jsme cestovali a každý den se stýkali s přáteli. Nyní už na to není čas, ale náš život je naplněn obrovským štěstím. Máme úžasné děti. Každý den máme nabitý od rána do večera a je to úžasné. Děti jsou štěstí a děkujeme za ně,“ pokračoval pár pro server Whatsthejam.

Roky byli nešťastní a frustrovaní a málokdo z jejich okolí to věděl. Svým smutkem nechtěli nikoho zatěžovat a každý nepodařený pokus umělého oplodnění si zprvu nechávali pro sebe. Nyní ale chtějí příběh šířit, aby dodali naději párům v podobné situaci a více dostali do povědomí problémy s otěhotněním.

„Mám polycystické vaječníky a další problémy, kvůli kterým jsem byla u lékaře častěji než zdravé ženy. Bylo to frustrující, velmi mě to zatěžovalo po psychické stránce. A myslím, že je skvělé, když žena ví, že není jediná, kdo něco takového prožívá,“ doplnila Brittany.