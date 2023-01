Dvaadvacetinásobná matka radí, jak na cestování s kupou dětí

Společně s rodiči všech dvaadvacet dětí nebydlí. Některé už jsou plnoleté a mají vlastní rodiny, jiné jsou stále ještě batolata. I to je podle Radfordové velká výhoda. S ohledem na to, že mezi sebou mají děti skvělý vztah, dokážou si navzájem pomáhat.

„Moc se těším na to, co nám tento rok přinese. Zatím jsme žádnou dovolenou nenaplánovali, ale už se pomalu porozhlížím po další destinaci. Cestovat nás moc baví,“ svěřila se. Vzpomíná také na doby, kdy cestovala jen se dvěma dětmi, a na to, jak tehdy měla pocit, že je to moc náročné. Dnes uvádí, že to paradoxně opravdu náročnější bylo, protože neměla k ruce starší děti.

Sue každý rok v lednu dodržuje předsevzetí, že neutratí ani korunu navíc za nepotřebné věci, a snaží se ušetřit. Peníze pak investuje právě do cestování. „Není to úplně lehké, pokušení se na mě valí ze všech stran,“ smála se.

Rodina má dokonce vlastní reality show a je velmi aktivní na Instagramu. Díky tomu si přijdou na slušné peníze a nejsou ani v nejmenším závislí na státu. Už v minulosti uvedli, že jsou naprosto soběstační. „Poslední roky nejsou jednoduché pro nikoho. A to ani pro nás. Ale děláme vše, co je v našich silách, aby byly děti spokojené,“ pokračovala. Manžel Sue je podnikatelem a v jednom z rozhovorů v minulosti uvedl, že kdyby to bylo na něm, měl by klidně další děti. Jeho žena už ale dítě číslo dvacet tři neplánuje.

Cestování milují a nechtěli se ho vzdát ani s větším počtem dětí. Proto si hned na začátku nastavili pravidla, která se během dovolené dodržují. Díky tomu tak jsou schopni cestovat bez stresu. „Řád, dodržování pravidel, dobrá organizace a vzájemná pomoc. Nic víc není potřeba,“ dodala v jednom ze svých příspěvků na Instagramu.