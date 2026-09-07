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Mají čtrnáct dětí. Do auta se nevejdou a za jídlo dají milion ročně

Autor:
  8:31
Shay Barbee

Shay Barbee | foto: Profimedia.cz

Shay Barbee
Shay Barbee
Shay Barbee
Shay Barbee
5 fotografií
Čtyřiačtyřicetiletá Shay Barbee z USA má čtrnáct dětí, všechny jsou její vlastní a nikdy nepomyslela na to, že tak početná rodina není dobrý nápad. Je to její splněný sen. A to i přes fakt, že nemá čas sama na sebe. Většinu času musí připravovat jídlo a složitě řešit jejich přepravu. Do auta se nevejdou.

Shay a její manžel Will Barbee, který se živí jako podnikatel a investor do nemovitostí, se o početnou rodinu starají sami. Nepotřebují žádnou finanční podporu od státu a sama Shay také nepracuje, protože výdělky manžela plně stačí. Je ženou v domácnosti, která se stará o to, aby vše klapalo. Největším problémem je vždy doprava.

Shay Barbee
Shay Barbee
Shay Barbee
Shay Barbee
5 fotografií

Nejstaršímu potomkovi je už pětadvacet let. Nejmladšímu dítěti je pět let. Pouze jídlo na jeden rok je přijde v přepočtu zhruba na milion korun. Jejich kase ušetří peníze pouze vlastní vajíčka, která mají od slepic na zahradě. Jinak vše musí jezdit kupovat. A nejsou to jen tak obyčejné nákupy. Vždy to vypadá, jako by se chytaly na měsíční pobyt na samotě, kde nic neseženou.

„Lidé se mě ptají, kam jedu. Nebo jestli si nakupuji zásoby kvůli nějaké nadcházející živelní katastrofě. Nikoho nenapadne, že to je pouze pro rodinu. Nikdy nestačí jeden košík. A většinu těžkých věcí se snažím objednávat přímo domů, protože to bych pak opravu nedělala nic jiného, než nakupovala,“ směje se žena.

Nyní mají čtrnáct dětí, ale nevylučují, že by si v budoucnu pořídili ještě další. Nikdy nepoužívali antikoncepci a věří, že si děti zkrátka vždy k rodičům najdou cestu ve správný okamžik. „Věříme, že s námi má náš pán jen ty nejlepší plány,“ doplnila žena, která je stejně jako zbytek rodiny silně věřící.

Shay všechny děti učila doma. Domácí výuku si pochvaluje a nyní je pyšná na starší potomky, kteří jsou na vysokých školách a daří se jim dobře. „Když vidím své dospělé děti a jejich úspěchy, jsem neskutečně pyšná. Že jsme to všechno v klidu zvládli a jsou z nich dobří lidé. V takovou chvíli člověk zapomene i na chaos, který bývá ve chvílích, kdy někam cestujeme,“ dodala na Instagramu.

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