Dvaatřicetiletá Amanda Lynn Sellersová uvedla, že se jim s manželem podařilo čtyřikrát přirozeně počít dvojčata. Nebyla tedy těhotná dvanáctkrát, ale i tak uvádí, že těhotenství pro ni nebylo vždy úplnou procházkou růžovým sadem.
Někdy to bylo náročnější, obzvlášť když čekala dvojčata. Přesto ale s manželem říkají, že číslo dvanáct určitě nebude finální a nechávají na přírodě, jestli jim bude dopřán další potomek.
„Každý den mám to neuvěřitelné štěstí, že mohu být s lidmi, které na světě miluji nejvíce. Se svou rodinou. Jsem svědkem toho, jak naše děti rostou, jak jsou šťastné a objevují svět a já mohu být jejich máma. Mám srdce plné lásky a nikdy nepřestanu děkovat za to, co mám,“ uvedla žena na svém Instagramu.
Rodina je silně věřící, pravidelně chodí do kostela a každý den pracuje společně na farmě. A rodiče také ukazují a nabízejí práci i těm nejmenším. Batolata si hrají se sklizeným ovocem a zeleninou, větší děti už plody sbírají, ti nejstarší je dokonce umí zavařovat nebo z nich rovnou udělat oběd či večeři. „Organizace je základ. Každý má svůj úkol. Nezapomínáme na vlastní zájmy a přejeme druhým to nejlepší,“ pokračovala dvanáctinásobná máma.
Život rodiny sdílí na sociálních sítích a fanoušky má po celém světě. Dostává se jí od nich velké podpory a je díky tomu v kontaktu s dalšími rodinami, které mají také větší počet dětí. „Vždy jsem snila o velké rodině. Už jako malá holka. Ale nikdy by mě nenapadlo, že se mé sny nakonec stanou realitou,“ dodala.