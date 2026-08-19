Děti jsou spokojené, účty zaplacené, lednice plná a všichni se dostanou včas tam, kam potřebují. Uspíte děti, ještě si vzpomenete na všechno, co jste chtěli stihnout a nestihli, a unavení se sesunete na gauč, dost pravděpodobně s telefonem v ruce. První otázkou je, zda jsme v tomhle organizačním shonu neztratili sami sebe. Druhou pak, zda jsme neztratili svého partnera.
Řada psychologů a terapeutů upozorňuje, že rodičovství není jen samotná péče o dítě, ale také nepřetržité plánování a organizace. Partnerský vztah se tak snadno promění v jakýsi logistický projekt: komunikace se postupně zúží na praktické záležitosti a na spontánnost, flirt nebo intimitu zbývá stále méně energie. Dá se s tím vůbec něco dělat?
Když se vztah mění v provozní firmu
Z partnerů jsou současně máma a táta a rodičovská role může být určitou dobu natolik silná, že ta partnerská ustoupí do pozadí. Jeden z dvojice může být více ponořený do péče o dítě a domácnost, druhý zase do práce a finančního zajištění rodiny. Oba jsou vytížení, jen každý jiným způsobem. Postupně mohou ubývat společné zážitky i témata, která nesouvisejí s dětmi.
Samo o sobě to není známka selhání vztahu. Problém je spíš v tom, že tento přechod často proběhne automaticky. S partnerem si málokdy vědomě řekneme: „Teď je potřeba zabrat, ale myslím na tebe a jsme v tom společně.“ Stejně tak si často nepoložíme jednoduchou otázku: „Jak se cítíš? Jak ti v tom je?“ Změny se tak dějí bez naší větší pozornosti a spolu s ní se může vytrácet i vzájemné pochopení.
6 signálů, že váš vztah funguje jako firma
Dobře fungující domácnost samozřejmě potřebuje organizaci. Varovným signálem není to, že řešíte nákupy nebo kroužky dětí, ale že už téměř nic jiného nezbývá. Poznat to můžete například podle toho, že:
- Vaše rozhovory se téměř výhradně týkají dětí, domácnosti, práce a peněz. Víte, kdo zítra vyzvedává dítě ze školky, ale nevíte, co partnera poslední dobou těší nebo trápí.
- Volný čas trávíte především jako rodina, ale téměř nikdy jako pár. Výlet s dětmi máte každý víkend, společnou kávu nebo večer ve dvou už si ani neplánujete.
- Když děti usnou, máte pocit, že si nemáte co říct. Jakmile zmizí provozní témata, nastane ticho nebo každý automaticky sáhne po telefonu.
- Stále stejné konflikty se točí kolem povinností. Kdo toho dělá víc, kdo na něco zapomněl, kdo zase musí něco zařídit a proč jeden z partnerů musí všechno připomínat.
- Jeden z vás se cítí spíš jako manažer domácnosti než jako partner. Nejde jen o samotné vykonávání úkolů, ale také o to, kdo si všímá, co je potřeba udělat, hlídá termíny a drží celý systém v hlavě.
- Dotek se stal převážně praktickým. Pusa při odchodu, rychlé objetí nebo sex, „když konečně zbude čas“. Anebo vůbec.
Výsledkem může být emoční odcizení. Oba partneři fyzicky žijí vedle sebe, starají se o stejné děti a řeší stejné účty, ale zároveň mohou mít pocit, že je ten druhý skutečně nevidí. Jednou z cest není začít spolu mluvit víc, ale začít spolu mluvit jinak.
Moderní technika State of the Union
V mezinárodní párové praxi se používá například pravidelný State of the Union, tedy partnerská „zpráva o stavu unie“. Jde o pravidelné týdenní setkání páru, které slouží k hodnocení vztahu, řešení menších konfliktů a posilování blízkosti. Gottmanův institut doporučuje podobné rozhovory vést pravidelně, například jednou týdně.
Tento rituál trvá obvykle 20 až 60 minut a má jasná pravidla. Partneři si sednou společně, odloží telefony a věnují pozornost jen jeden druhému.
Zpráva o stavu unie
20–45 minut, jednou týdně
Část 1 – Logistika
Část 2 – Emoce
Část 3 – Společná vize
Pravidla
Tip: Nemusí jít o hodinu. Pro rodiče malých dětí může být realistických i deset nebo patnáct minut.
Podobné vědomě vyhrazené rozhovory se v partnerském poradenství objevují stále častěji. Respekt Institut pracuje také s konceptem „sacred hours“, tedy posvátného času. Jde o chvíli bez digitálních rozptýlení, během níž partneři věnují plnou pozornost jeden druhému a vědomému budování blízkosti.
Kdy domácí strategie nestačí a je čas na párovou terapii
Žádný komunikační postup nezaručí, že se váš vztah automaticky rozběhne správným směrem. O odborné pomoci má smysl uvažovat zejména tehdy, když:
- se stejné konflikty opakují a nikam se neposouvají,
- nejste schopni spolu mluvit bez osočování nebo urážek,
- emoční sdílení zcela vymizelo,
- komunikujete spolu především prostřednictvím dětí, úkolů nebo zpráv,
- přibývají myšlenky na rozchod a na to, jaké by to bylo bez partnera nebo s někým jiným.
Nejde o přesná diagnostická kritéria, ale o praktické signály, že pár už vlastními silami obtížně mění zaběhnutý komunikační vzorec. Odborné zdroje doporučují vyhledat pomoc právě při opakovaných konfliktech, stagnaci nebo dlouhodobém odcizení.
Při hledání odborníka se zaměřte na psychologa či psychoterapeuta, který se práci s páry skutečně věnuje. Zvažovat můžete osobní i online formu a délka spolupráce se vždy odvíjí od konkrétní situace páru.
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