Rodičovství je jako kurz seberozvoje. Ovládnete čas, naučíte se organizaci

Vzpomínáte, jak před pěti lety jistý poslanec během debaty nad zvýšením rodičovského příspěvku prohlásil, že matky na mateřské dovolené ztrácejí běžné návyky, nedokážou vstávat do práce, organizovat si čas a rodinný život?

No teda! Jestli mě něčemu rodičovství opravdu naučilo, tak vstávání (několikrát za noc několik let po sobě). Time management nejen svůj, ale celé rodiny mám v malíčku! A je toho mnohem víc, co jsem získala. Pravda, občas na některé zkušenosti a výzvy žehrám, protože až takhle intenzivní seberozvojový kurz s nemilosrdnou zpětnou vazbou jsem nečekala. Ale jednou už jsem do něj nastoupila, tak se za pochodu učím.

Určitě i vám přinesla rodičovská role spoustu příležitostí k růstu, za které můžete poděkovat. U nás doma jsme vybrali následujících pět.