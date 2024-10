Práce s dětmi za zády. Jak se neužírat výčitkami a co je dobré předvídat

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Mateřství a kariéra nejsou protiklady, mezi nimiž je třeba volit. A pokud vám okolí tvrdí opak, nedejte na to. Ostatní nevědí, co je pro vás to pravé, víte to jen vy sama. Všechny „dobře míněné rady“ proto klidně hoďte za hlavu. Jak najít mezi časem pro rodinu a prací rovnováhu? Přinášíme tipy, které vám s tím pomohou.