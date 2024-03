Podívej, jak vypadáš! Jak nevinné věty rodičů ovlivňují náš dospělý život

„Malé události z dětství jako nevhodně pronesené věty rodičů nebo šikana od spolužáků mohou zanechat trvalý otisk na našem duševním zdraví a na schopnosti dosahovat vnitřní klid a pocit životní spokojenosti,“ vysvětluje rozvojová psychoterapeutka Hana Salačová Svobodová (www.umenidelatzmeny.cz).

„I když mohou některé z těchto událostí působit jako hnací síla k dosahování úspěchů a překonávání překážek, většina takových situací, jestliže nejsou zpracované, vytvoří v člověku falešný negativní obraz o sobě samém,“ dodává.

Každá situace připomínající nezpracovanou událost pak podle terapeutky v člověku vyvolá vnitřní napětí, které může vést k jeho neadekvátní nebo neefektivní reakci vůči sobě nebo druhým.

Za traumaty z dětství stojí nejčastěji úzká rodina. Nemusí jít nutně o velká traumata jako spíš o skryté věci, které jsou v nás zapsány dodnes a i po letech v nás mohou vyvolávat mnoho otázek. Zároveň přitom platí, že čím je dítě mladší, tím je takový zápis hlubší.

Je důležité si uvědomit, že děti do věku zhruba šesti let berou věci vyřčené autoritami jako nezpochybnitelný fakt. Podávané informace nepodléhají kritickému myšlení a vše řečené se nesmazatelně zapisuje do dětské duše.

Hana Salačová Svobodová se podle svých slov v praxi často setkává s důsledky škodlivých rodičovských vět typu: „Nejdřív práce, pak legrace“, „Podívej se na sebe, jak vypadáš“ případně „Jsi úplně blbý/á“. Stejně tak má podle Salačové Svobodové ohromný dopad, když otec nebo matka srovnávají vlastní dítě s ostatními.

„Rodiče si často nejsou vědomi negativního dopadu svých slov a činů na sebevědomí a emoční rovnováhu dětí. Proto se ani později nesnaží s ním o svých slovech otevřeně mluvit. Nedávají příležitost vzájemně si porozumět a omluvit se, čímž mohou u dítěte prohlubovat pocit méněcennosti,“ vysvětluje Salačová Svobodová.