Jak nevychovat tyrana. Přílišná láska rodičů ničí příští vztahy dětí, líčí koučka

Většina rodičů své děti miluje. Udělali by pro ně první poslední, a kdyby to bylo nutné, klidně by za ně i dýchali. Jenže všeho moc škodí. Skutečná láska by měla být zároveň trochu přísná a nestavět rodiče do role pouhých poskoků. „Když člověk zůstane polovinou srdce u původního rodiče, není přítomen naplno ve svých dalších vztazích,“ vysvětluje koučka.