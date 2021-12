Není ten pravý, nemiluji ho. Řešením není rozchod, pokud trpíte obsesí

Necítíš, že ho miluješ? Nejsi po jeho boku šťastná? Jestli uvažuješ nad rozchodem, možná bys to měla konečně udělat. Asi pro tebe není ten pravý...

Věty, které slýcháme od nejbližších a čteme je v médiích. Rady, jak poznat toho pravého a kdy se prostě pohnout dál, rozejít se, smířit se s tím, že tato pohádka nedopadne. Když jste je četli, svíralo se vám u toho srdce nebo žaludek? Přicházel pocit paniky? Měli jste pocit, že to je přesně o vás? Pokud ano, zkuste to nejdříve prodýchat, protože pokud jste nikdy neslyšeli o termínu ROCD, bude to pro vás velká změna.

Pokud necítíte, že partnera milujete, je to v pořádku. Jestli uvažujete nad rozchodem, ještě to neznamená, že to máte, chcete nebo byste měli udělat. A co když není ten pravý? Možná ne, ale možná také ano, záleží totiž, jak se rozhodnete.

Teď, když jsme prvotní počínající paniku trochu utišili, což je přesně to, co funguje, pokud trpíte ROCD, můžeme se pustit do vysvětlení. ROCD je zkratkou pro Relationship Obsessive-compulsive disorder, tedy česky vztahová obsednatně-kompulzivní porucha. Nejčastěji jste se možná setkávali s nejběžněji popisovaným druhem OCD, který spočívá v neustálém kontrolování vypnutého sporáku, zamčených dveří nebo opakovaného mytí rukou. Vztahové OCD funguje na stejném principu, jeho hlavní náplní je však místo toho potřeba neustálé kontroly a ujišťování se o tom, že váš partner je správný a že se nemusíte rozejít.

10 častých strachů lidí s ROCD Co když svého partnera nemiluju? Co když partnera nemiluju dostatečně? Co když můj partner není ten pravý? Co když mě nepřitahuje? Když necítím motýlky v břiše, znamená to, že pro mě není ten pravý? Užívám si čas o samotě. Znamená to, že se svým partnerem doopravdy být nechci? Co když náš vztah není dost dobrý? Co když přicházím o někoho/něco lepšího tím, že v tomto vztahu zůstávám? Když pochybuji, určitě to znamená, že to není ideální vztah a partner. Nevím, jestli zvládnu být s někým, kdo... (např. má tak velký nos, má pihu na dlani, říká pořád ten stejný vtip, apod.) Podle Kiyomi LaFleurové, koučky a ROCD expertky

ROCD vzniká podle koučky a expertky na tento typ vztahové poruchy Kiyomi LaFleurové jako obranný mechanismus, proč k jeho rozvoji došlo u daného konkrétního člověka, je vždy na dlouhou práci jeho samého nebo na spolupráci s psychologem. Někdo si ROCD odnáší z dětství jako odpověď na prožité trauma. Traumatem nemusí být jen ztráta rodičů, násilí nebo jiné nejhorší možné scénáře. Traumatem mohou v tomto případě být naprosto běžné prožitky, které člověk v dětství nedokázal zpracovat nebo k tomu nedostal prostor. U někoho jiného jde o reakci na dlouhodobé stresy nebo ke vzniku OCD jednoduše přispěje genetika. Zajímavým tvůrcem a spouštěčem vztahového OCD však může být také neustálá potřeba kontroly nebo falešná představa o lásce.

Filmová láska škodí

Vyrůstáme na pohádkách, kde statný princ vždy zachrání princeznu a přes veškeré útrapy skončí spolu šťastně až do smrti. Aspoň to si myslíme, protože v okamžiku plné zamilovanosti, když překonají prvotní nepřízeň osudu, se obrazovka zbarví do černé a my logicky předpokládáme, že to těžké mají za sebou a odteď už to bude jenom krásné.

Pak pozvolna přejdeme k hollywoodským filmům, které však následují stejný scénář, a my podvědomě nabíráme dojem, jak opravdová láska vypadá. Prostřednictvím obrazovky získáváme představu, že pro nás někde existuje ten pravý nebo ta pravá a za lásku začneme považovat zamilovanost. Zmatení okolo toho, jak vypadá láska, je všudypřítomné a značně k němu přispívají sociální média.

Co ROCD podněcuje

V angličtině se vjemy, které probouzí, prohlubují nebo oživují vztahové OCD nazývají triggers. V češtině jim můžeme říkat třeba spouštěče. Může to být například pár na ulici, který se drží za ruce, vlastní očekávaná svatba nebo svatba někoho z blízkých, vyjádření lásky partnerovi, sestěhování, rozchod páru, u kterého byste to nečekali, setkání s atraktivním člověkem, sledování filmů a seriálů, kde hrají důležitou roli vztahy, a spoustu dalších.

Kolečko od obsese ke kompulzi

Pro lidi s ROCD jsou zmiňované myšlenky a pochybnosti o jejich vztahu či partnerovi obsesí, která způsobuje úzkost, a jako (nefunkční a neefektivní) řešení přichází tendence ke kompulzi. To, že kompulze je ve skutečnosti neefektivním řešením, ale trvá velmi dlouho si uvědomit. Zpočátku totiž přináší dočasnou úlevu. Neefektivita spočívá právě v tom, jak moc dočasná úleva je. Zpočátku kompulze zafunguje třeba na pár hodin, později její účinek trvá klidně jen pár minut nebo sekund a nebo přestane zabírat úplně. Nepřináší dlouhodobé řešení a jedince vrací zpátky do obsese. Pro vyrovnání se s náročnou obsesí, která spouští úzkostné stavy, už je však naučený mechanismus kompulze, čímž se spouští nekonečné kolečko, ze kterého nevede cesta ven jinudy, než přerušit tento proces a po obsesi nevyhledávat kompulzi.

Kompulze u ROCD

Jedinec, trápící se ROCD, často přistupuje ke kompulzi v podobě sledování vlastních citů k partnerovi, pocitů, že je pro něj partner dostatečně dobrý, nebo se snaží v sobě zahlédnout a procítit pocity lásky. Zároveň může porovnávat svůj vztah ke vztahům svých přátel na sociálních sítích nebo skutečných známých. Často také kontroluje své city během sexu, zda cítí dostatek lásky a zda je skutečně pro něj jeho partner atraktivní. Dále pociťuje potřebu přiznat se partnerovi ke svým pochybnostem a v neposlední řadě přichází urgence a silný impuls k rozchodu. Někdo k rozchodu přistoupí, často ale zjistí, že úzkosti a obsese nezmizely.

Co když toto je moje realita...

Možná se vás toto téma týká a nacházíte se v některých nebo klidně ve všech bodech. Zdá se, že jste konečně přišli na kloub svému problému. Dostalo se vám ujištění, že problém nemusí být ve vašem partnerovi, že vztah nemusíte končit, ale najednou se i tak objeví zničehonic myšlenka: co když to ROCD není, co když to je opravdu moje realita?

Všimněte si, že většina vašich obav a otázek začíná spojením „co když“... Už to ukazuje na ono úzkostné a obsedantní myšlení, které se snaží nalézt jistotu v nejistotě a kontrolovat události, jež nemůžete ovlivnit. Právě tento strach je u jedinců se vztahovým OCD velmi běžný a prolíná se jejich myšlenkami. Mějte na paměti, že jde opět jen o úzkostnou myšlenku, která se snaží dostat se zpět ke slovu a moci.

ROCD se většinou týká lidí, kteří jsou v láskyplných a naplněných vztazích. Zpozorněte, pokud se ve vašem vztahu objevují jakékoli vážné ukazatele nezdravého soužití – ponižování, zesměšňování, násilí nebo jiné. V takovém případě raději vyhledejte odbornou pomoc a poraďte se o svém vztahu s psychologem.

Kudy vede cesta ven

Hlavním způsobem, jak se zotavit, je přerušit neustálý cyklus obsese, která vede ke kompulzi a ta zpět k obsesi. Trénovat to můžete, když se pokusíte setrvat o něco déle s obsedantní myšlenkou, namísto abyste se okamžitě snažili ji potvrdit, nebo vyvrátit, vyřešit nebo se jí jinak zbavit. Úspěchem je zpočátku i pár sekund, o které nástup kompulze oddálíte. Jak se budete zlepšovat, dostanete se občas k tomu, že kompulzi nebudete potřebovat.

Hlavním je rovněž uvědomění si naučených a podvědomých vzorců – zvědomění si myšlenek a pocitů, které vás zúzkostňují. Dovolte si být na sebe hodní, dopřát si čas, který na zpracování emocí potřebujete, nahlédněte na své myšlenky a strasti pohledem velmi moudrého člověka, k němuž máte respekt; co by vám poradil? V neposlední řadě se snažte přesunout pozornost od vnitřních úzkostí, strachů a myšlenek plných obsesí a obav do přítomnosti. S tím vám pomůže praktikování mindfulness.

Zotavení se ze vztahové obsedantně-kompulzivní poruchy bývá běh na dlouhou trať. Ani s odbornou terapií nebo po absolvování kurzu její znaky pravděpodobně náhle nevymizí a budou součástí vašeho života podstatně déle, než by se vám líbilo. Všímejte si však každého drobného zlepšení, které vás ve vaší práci budou posouvat dál. Tím může být odolání kompulzi na pár sekund, jeden den bez neustálého vyhledávání ujištění nebo třeba krok kupředu ve vašem vztahu i přes všudypřítomný strach a úzkost. Dobrou zprávou je, že ROCD nevypovídá o míře vaší lásky k partnerovi a i s ROCD můžete prožívat láskyplný a plnohodnotný život a vztah.