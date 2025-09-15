Kolik lidí s narcistickou poruchou osobnosti mezi námi žije?
Odborné odhady se liší. Některé vycházejí ze statistik klinicky diagnostikovaných případů a uvádějí výskyt kolem půl až jednoho procenta populace. Jiné studie, jež využívají výzkumné nástroje a zaměřují se na přítomnost klíčových narcistických rysů v širší populaci, uvádějí i vyšší čísla – například tři, pět, nebo dokonce sedm procent. Výsledky závisí na použité metodice, typu nástroje a kritériích hodnocení, která se mohou mezi zeměmi lišit.
Ženám spíš funguje verze skrytého narcismu s jeho pasivně agresivními způsoby chování. Víc využívají manipulaci a vyvolávají v druhých pocit viny.