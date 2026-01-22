Co vás přivedlo k létání?
Po maturitě jsem se hlásila na stomatologii, kam mě rodiče trošku tlačili. Ale já věděla, že to není moje cesta, a nakonec jsem byla ráda, že mě nepřijali. Nastoupila jsem na dvouletou nástavbu cestovního ruchu – lákala mě představa být průvodkyní, komunikovat s lidmi, věnovat se historii… A jako studenti jsme tehdy chodili na brigádu do Lékařského domu Ostrava, který spadal pod ministerstvo vnitra, a potkávali jsme tam piloty vládní letky i stevardky. Můj tehdejší kolega, mladý kuchař, mě neustále pobízel: „Ty jsi kočka, běž to zkusit, přihlas se k nim!“ Já si ale vůbec nevěřila. Jenže osud to zařídil jinak. Přišel nábor do vládní letky – hledali pět nových stevardek a moje kamarádka mě přemluvila, abych s ní šla na pohovor. Šla jsem, že jí budu držet palce. Jenže tam si mě všimli: „A vy jste tady proč?“ – „Já jsem s kamarádkou.“ – „Tak pojďte taky.“ I bez přihlášky mě nakonec vybrali. Chtěli blondýnu s modrýma očima. Paradoxně kamarádku nevzali a byla na mě tehdy dost naštvaná.
Sladké podle mě k životu patří – jen je důležité, aby bylo z kvalitních surovin. Věřím, že když používáte opravdové suroviny, tělo si s nimi poradí.