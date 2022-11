Spojují nás s ostatními, podněcují hádky. Jaké jsou vaše rituály?

Každý máme ten svůj rituál Katka Becherová, podnikatelka a zakladatelka značky přírodních sójových svíček: Jako pracující máma tří dětí se snažím hledat balanc mezi prací a rodinou. Někdy je to náročnější, ale mám pár rituálů, které mi pomáhají. Ráno začínám u otevřeného okna a snažím se dýchat do břicha. Nic velkého ani dlouhého – pár nádechů, abych zaktivovala svoje nitro. Poté následuje šumivý vitamin C a kafe. Dny jsou hektické, ale k večeru se opět vracím k rituálům a snažím se dodržet společné večeře, u kterých nechybí zapálená svíčka, domácí jídlo a vyprávění o tom, co kdo během dne zažil.

Veronika Alexová, herbalistka: Práce s rostlinami, která je mou každodenní radostí, je sama o sobě rituálem. Ovšem mám jeden speciální, kreativní a lahodný. Každý den si namíchám čaj podle aktuální nálady, potřeb a chuti. Teď v čase chladnějších dnů do směsi přihodím několik okvětních plátků měsíčku, který by se měl jmenovat spíš sluníček, protože v těle přesně takhle působí. S šálkem čaje pak stojím u okna nebo sedím na terase a pár minut doslova zírám do krajiny. Nechávám myšlenky, ať si jdou skotačit jinam než v mé hlavě, a s chutí zaměřím smysly jen na toulavý pohled po okolí a vůni a chuť bylin v čaji. Většinou se během takové chvíle stane to, co má – zklidním se, nebo se naopak nabudím, uvolním se, a někdy dokonce přijde odpověď i na tíživou otázku, která předtím v mé mysli dělala neplechu.

Jakub Kofroň, majitel české etické značky oblečení: Od dubna do října se snažím co nejvíc jezdit do práce na kole. Vždy se zastavím v kavárně před naší kanceláří v Myslíkově ulici. Na lavičku na ulici si objednám malé espresso a croissant. Na kolo si beru naši mikinu s kapucí, zachumlám se do ní a užívám si patnáct minut absolutního oproštění od všeho.

To spojení příjemné ranní rozcvičky, krásného výhledu po cestě na Pražský hrad, atmosféry v kavárně, kde už obsluha ví, co si dáte, aniž musíte promluvit, a ten pocit z úžasně jemného materiálu, do kterého se příjemně schovám, je pro mě naprosto návykový. Začal jsem s tím tento rok, protože jsem se rozhodl bojovat proti zbytečnému ježdění autem. Mít možnost dopřát si takový rituál je pro mě forma well-beingu. Ten je v dnešní době nesmírně důležitý, a navíc se ztotožňuje se sloganem naší značky – wellness in every moment.