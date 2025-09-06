Rituály při zatmění Měsíce. Zbavte se toho, co už nepotřebujete

Ivana Vaňkátová
  4:00
Zatmění Měsíce odpradávna fascinuje lidstvo a v mnoha kulturách se stalo symbolem významné, a často i obávané události. Každé zatmění však přináší nejen úchvatný astronomický jev, ale také mocný okamžik pro rituály a duchovní vývoj.

Rituály při zatmění Měsíce | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Ve starověkém Babylonu lidé věřili, že zatmění Měsíce je špatné znamení, které může přinést válku nebo hladomor. Proto tehdejší astrologové a vládci prováděli různé rituály a modlitby, aby tyto hrozby odvrátili. Dnes o tom víme díky starým hliněným tabulkám z archeologických nalezišť. Na nich jsou podrobně popsány nejen samotné předpovědi, ale i to, jak se tehdejší lidé snažili usmířit si bohy.

Jedním z nejznámějších a nejdramatičtějších rituálů starých Babyloňanů bylo jmenování takzvaného náhradního krále. Pokud zatmění věštilo smrt krále, vybrali obyčejného člověka, který na čas převzal roli krále a přijal osud, který měl postihnout skutečného vládce. Jakmile nebezpečí pominulo a náhradní král byl stále živ a zdráv, musel být obětován, aby se mohl na trůn vrátit původní král.

Rituály při zatmění Měsíce

Podobně dramatické mýty se objevují i v jiných kulturách. V africkém Beninu lidé zpívali a tančili, aby usmířili Slunce a Měsíc, které chápali jako bojující strany. Vikingové věřili, že Měsíc požírají nebeští vlci, zatímco Inkové si mysleli, že je to práce jaguára, a snažili se ho odehnat bubnováním.

Filipínský mýtus vypráví o drakovi Bakunawovi, kterého lidé zaháněli bitím na gongy a voláním „Bitiwan mo“, aby drak měsíc pustil. V Číně pak dokonce zvonili na zvony nebo stříleli z kanonů, aby zahnali draka, který požíral Měsíc.

Hinduistické tradice: očista a půst

V hinduistické tradici je zatmění Měsíce (nazývané grahana) považováno za neblahé období. Během grahany se dodržují přísné rituály a pravidla, jejichž cílem je očista a ochrana před negativními vlivy. Lidé se postí, často až šest hodin před začátkem jevu, a po jeho skončení se rituálně koupou v posvátných řekách. Důležitá je také modlitba za předky. Těhotné ženy dodržují obzvlášť přísná pravidla, aby ochránily své nenarozené dítě.

Moderní spiritualita: transformace a introspekce

Zatímco tradiční kultury měly jasně dané rituály, v moderním pohanství a wiccanských tradicích má zatmění jiný, ale stejně silný význam. Zatmění je vnímáno jako období intenzivní energie a transformace, ideální pro introspekci, očistu a práci s vlastním stínem.

Někteří astrologové radí se během zatmění zaměřit na reflexi a vnitřní práci, naopak nedoporučují manifestovat nebo provádět aktivní kouzla. Důvodem je přesvědčení, že intenzivní a často nepředvídatelná energie zatmění není vhodná pro přímé ovlivňování budoucnosti. Místo aktivního kouzlení tak doporučují spíše meditace nebo tzv. moonbathing – tedy energetickou očistu v měsíčním světle.

Moderní rituály jsou často spojeny s měsíční magií. Lidé se například ponoří do rituálního prostoru, meditují a zapisují si své záměry a přání. Některé rituály pomáhají uzavřít jednu životní kapitolu a přivítat novou. Na rozdíl od starověkých obřadů jsou tyto rituály soustředěny spíše na vnitřní, duchovní rozvoj než na ochranu před vnější hrozbou.

1. Rituál pro uvolnění a očistu

Zatmění Měsíce je skvělá příležitost, jak se zbavit starých vzorců, negativních emocí nebo zvyků.

  • Vezměte si papír a tužku. Zapalte svíčku, ideálně bílou pro očistu nebo černou pro ochranu.
  • Sedněte si na klidné a ničím nerušené místo a zamyslete se nad tím, co hodláte ze svého života pustit. Vše napište na papír. Můžete si sepsat konkrétní vlastnosti, třeba strach či nerozhodnost, nebo situace, například nezdravý vztah.
  • Stočte papír do ruličky a spalte ho v ohnivzdorné nádobě. Popel můžete rozsypat venku, aby se symbolicky rozplynul a uvolnil.
Rituály při zatmění Měsíce

2. Rituál pro stanovení nových záměrů

Zatmění Měsíce je také ideální čas pro přeměnu. Můžete si stanovit nové cíle a záměry, které by měly odrážet vaše nové „já“ po provedené očistě.

  • Vezměte si nový papír a tužku. Zapalte svíčku, tentokrát v barvě, která symbolizuje vaše záměry (např. zelená pro hojnost, růžová pro lásku).
  • Napište si alespoň tři věci, které chcete ve svém životě uvítat. Pište v přítomném čase, jako by se již děly (třeba „jsem plná energie, mám harmonické vztahy a pevné zdraví“).
  • Složte papír a uložte ho na bezpečné místo. Můžete si ho dát do deníku nebo do krabičky s osobními předměty. Občas si ho můžete přečíst, abyste si připomněli své záměry.

3. Jednoduchá meditace

Někdy je nejlepším rituálem ticho a klid. Meditace vám pomůže se spojit se sebou samým a s energií vesmíru.

  • Najděte si tiché místo, kde vás nic nebude rušit. Sedněte si a zavřete oči. Soustřeďte se na svůj dech. Představujte si, jak s každým výdechem opouští vaše tělo všechno, co vás tíží. S každým nádechem vdechujte klid a novou energii.
  • Zůstaňte v meditaci tak dlouho, jak se vám to bude zdát příjemné. Po skončení poděkujte sami sobě za tento čas.
Rituály při zatmění Měsíce

Proč nás zatmění stále přitahuje?

Zatmění Měsíce je fascinujícím symbolem rovnováhy mezi světlem a tmou. Protože se Měsíc na chvíli ztrácí, lidstvo ho vždy vnímalo jako příležitost k symbolickému uzavření a novému začátku. Je to čas, kdy je možné se zamyslet nad minulostí, zbavit se starých návyků a připravit se na novou etapu života.

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

Ať už se rozhodnete pro sofistikovaný rituál, tichou meditaci nebo jen pro pozorování této krásy na obloze, zatmění Měsíce je vždy jedinečným zážitkem, který nám připomíná, jak malé místo máme ve velkém vesmíru.

Vstoupit do diskuse

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.