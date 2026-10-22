Podzimní rána lákají k delšímu zachumlání do peřin a večery k návratu do tepla domova. Právě drobné každodenní radosti dobře vystihují astrologickou symboliku Býka. Toto zemské znamení se spojuje s trpělivostí, vytrvalostí a potřebou pevného zázemí, ale také s dobrým jídlem, hudbou a blízkostí druhých.
Ať už úplňku přisuzujete hlubší význam, nebo si jen rádi prohlédnete rozzářený měsíční kotouč, může být připomínkou, abyste na chvíli odložili povinnosti. A položili si jednoduchou otázku: Co mi v poslední době přináší klid a na co už mi nezbývá prostor?
Kdy nastane říjnový úplněk a proč se mu říká lovecký
Říjnový úplněk vyvrcholí v pondělí 26. října přibližně ve čtvrt na šest ráno. V Česku už v tu chvíli bude platit středoevropský čas. Hodiny se totiž posunou o hodinu zpět v neděli 25. října. Téměř kulatý Měsíc tak můžete za příznivého počasí pozorovat už během nedělního večera a následující noci.
Tradiční označení Lovecký měsíc neboli Hunter’s Moon patří úplňku, který následuje po Sklizňovém měsíci, tedy úplňku nejbližším podzimní rovnodennosti. Název připomíná období, kdy se po sklizni lidé věnovali lovu a doplňovali zásoby před zimou.
Úplněk v Býku: zpomalte a všimněte si, co už máte
V astrologii představuje Býk vztah k hmotnému světu, pohodlí a vlastnímu zázemí. Jeho symboliku si lze spojit s věcmi, které nám pomáhají cítit se bezpečně: se stabilním příjmem, příjemným domovem, spolehlivými vztahy nebo pravidelným denním rytmem.
Říjnový úplněk tak nabízí téma vděčnosti. Nemusíte přitom hledat nic mimořádného. Zkuste si všimnout toho, co ve vašem životě funguje, ale v každodenním shonu to považujete za samozřejmost. Může to být člověk, kterému můžete zavolat, místo, kde si odpočinete, nebo činnost, při níž přestanete sledovat čas.
Potřeba stability má ovšem i druhou stránku. Někdy se držíme známých věcí především proto, že změna vyžaduje úsilí. Stojí proto za zamyšlení, zda vám zaběhnutý režim stále vyhovuje, nebo ho udržujete ze zvyku.
Ve vztazích se zaměřte na jistotu a vzájemnou péči
Býčí symbolika připomíná také hodnotu spolehlivosti. Pocit blízkosti často vytvářejí drobné každodenní činy: dodržená domluva, nabídnutá pomoc nebo pozornost ve chvíli, kdy ji druhý potřebuje.
Zkuste si proto s partnerem říct, co vám ve vztahu dává pocit bezpečí a co postrádáte. Jeden potřebuje více společného času, druhý jasnější rozdělení povinností a další obyčejné ujištění, že se na druhého může spolehnout.
Pomůže mluvit konkrétně a za sebe. Věta „Potřebovala bych, abychom měli jeden večer týdně jen pro sebe“ dává druhému srozumitelnější podnět než výčitka, že na vás nikdy nemá čas.
Pozor si dejte na tvrdohlavost a nevyřčená očekávání. Ani blízký člověk nemusí automaticky poznat, co právě potřebujete. Stejně důležité je dát prostor jeho odpovědi.
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Býk proti Štíru: kdy pohodlí přestává stačit
Při letošním úplňku stojí Měsíc v Býku proti Slunci ve Štíru. Astrologický výklad této osy propojuje témata vlastnictví a sdílení, stability a proměny. Konstelaci navíc doplňuje napjatá vazba na Pluto, spojovaná s otázkami kontroly a moci.
Jako podnět k zamyšlení se nabízí, jakou cenu za své jistoty platíme. Zůstáváte v určité situaci, protože vám vyhovuje, nebo protože si nedokážete představit jinou možnost? Umíte ve vztahu vyjádřit nesouhlas? A kolik času věnujete povinnostem, které jste kdysi přijali, ale dnes už vám nedávají smysl?
Odpověď nemusí znamenat radikální rozhodnutí. Někdy stačí upravit dohodu, odmítnout další úkol nebo přiznat, že na něco sami nestačíte.
Dopřejte si pohodlí a čas pro sebe
K symbolice Býka patří smyslové prožitky. Příjemný večer proto nemusí mít složitý program. Uvařte si oblíbené jídlo, pusťte hudbu nebo si udělejte čas na koupel a knihu, kterou už týdny odkládáte.
Pokud chcete úplněk využít jako příležitost k malému zastavení, zkuste například:
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Symbolický rituál: co si chci uchovat?
Pro jednoduchý úplňkový rituál si připravte papír a tužku. Rozdělte stránku na dvě části a nadepište je: „Tohle mi dává jistotu“ a „Tohle chci změnit“.
Do prvního sloupce napište tři konkrétní věci, za které jste vděční. Do druhého jednu záležitost, kterou už nechcete odkládat. Může jít o přetížený rozvrh, nevyhovující dohodu nebo chybějící čas na odpočinek.
Nakonec si poznamenejte jeden malý krok, který zvládnete v příštím týdnu. Zavolat člověku, se kterým potřebujete něco probrat, vyhradit si volné odpoledne nebo zrušit nevyužívanou službu.
Papír si nechte na očích jako připomínku. Smyslem rituálu je vytvořit prostor pro vlastní potřeby a převést přání do konkrétního jednání.
Astrologické souvislosti v článku mají symbolický charakter. Z postavení Měsíce nelze spolehlivě předpovídat osobní události ani zdravotní obtíže.