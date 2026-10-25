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Říjnový úplněk 2026: lovecký měsíc nastane 26. října ve znamení Býka

Tereza Hrabinová
  16:20

Býk je druhé astrologické znamení zvěrokruhu s původem v souhvězdí Býka. V astrologii je Býk považován za introvertní znamení. Je také považován za zemské znamení a je jedním ze čtyř pevných znamení. Býk je podle astrologie ovládán planetou Venuše. | foto: Shutterstock

Říjnový úplněk nastane v pondělí 26. října 2026 v 5:12 ráno a ponese tradiční označení lovecký. Ve znamení Býka podle astrologie obrátí pozornost k jistotám, vztahům a tomu, co má v našem životě skutečnou hodnotu. Vybídne ke zpomalení i k zamyšlení nad tím, co nám přináší klid.

Tradiční označení Lovecký měsíc neboli Hunter’s Moon patří úplňku následujícímu po Sklizňovém měsíci, tedy úplňku nejbližším podzimní rovnodennosti. Název připomíná období, kdy se po sklizni lidé věnovali lovu a doplňovali zásoby před zimou. Téměř kulatý Měsíc můžete za příznivého počasí pozorovat už v neděli 25. října večer a během následující noci.

Býk symbolizuje trpělivost, potřebu pevného zázemí i potěšení z dobrého jídla, hudby a blízkosti druhých. Říjnový úplněk tak může být příležitostí dopřát si pohodlí a rozlišit, co nás podpírá a čeho se držíme už jen ze zvyku.

Říjnový úplněk v Býku letos vybízí ke zpomalení. Víme, kdy přesně nastane

Proč je úplněk ve znamení Býka?

Znamení úplňku se určuje podle toho, jakým znamením právě prochází Měsíc. Ten je v době úplňku vždy v opozici ke Slunci a znamení úplňku je tak o šest znamení dále. Jelikož bude 26. října Slunce ve znamení Štíra, bude úplněk ve znamení Býka.

Kdy může nastat úplněk v každém znamení horoskopu
Slunce ve znameníObdobíÚplněk ve znamení
Beran21. 3. – 20. 4.Váhy
Býk21. 4. – 21. 5.Štír
Blíženci22. 5. – 21. 6.Střelec
Rak22. 6. – 22. 7.Kozoroh
Lev23. 7. – 22. 8.Vodnář
Panna23. 8. – 22. 9.Ryby
Váhy23. 9. – 23. 10.Beran
Štír24. 10. – 22. 11.Býk
Střelec23. 11. – 21. 12.Blíženci
Kozoroh22. 12. – 20. 1.Rak
Vodnář21. 1. – 20. 2.Lev
Ryby21. 2. – 20. 3.Panna
Úplněk ve Střelci 2026 přinese touhu po změně, nové začátky i potřebu vystoupit...

Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat

Úplňky v roce 2026

V listopadu nastane superúplněk 24. listopadu v 15:53 hodin. Říká se mu také bobří, protože připadá na období, kdy tato zvířata dokončují přípravy na zimu.

Poslední úplněk v roce 2026 vychází na Štědrý den, přesně na 2:27 hodin. Zároveň to bude největší a nejjasnější superúplněk roku, kdy bude Měsíc ve vzdálenosti zhruba 356 740 kilometrů od Země. Na obloze se bude jevit zhruba o 14 % větší a přibližně o třetinu jasnější než běžný úplněk.

Kalendář úplňků 2026
DatumČasTradiční názevZnamení
3. ledna 202611:03Vlčí měsícRak
1. února 202623:09Sněžný měsícLev
3. března 202612:37Vraní měsícPanna
2. dubna 20264:11Rašící měsícVáhy
1. května 202619:22Květinový měsícŠtír
31. května 202610:45Modrý měsícStřelec
30. června 20261:56Jahodový měsícKozoroh
29. července 202616:35Bouřkový měsícVodnář
28. srpna 20266:18Bobří měsícRyby
26. září 202618:49Dožínkový měsícBeran
26. října 20265:11Lovecký měsícBýk
24. listopadu 202615:53Bobří měsícBlíženci
24. prosince 20262:27Studený měsícRak

Úplňky a novoluní v roce 2026. Vytvořili jsme kompletní přehled fází Měsíce

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