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Novoluní ve Vahách nastane 10. října. Které znamení ho pocítí nejsilněji?

Ivana Vaňkátová
  5:00

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Novoluní ve Vahách 2026 otevře nedořešená témata z minulosti, vyplaví na povrch nevyřčené křivdy a přiměje nás k zásadní otázce – neztrácíme v touze po klidu své vlastní hranice? | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Říjnové novoluní ve Vahách nastane v sobotu 10. října 2026 ve 17:49 SELČ. Na první pohled by se mohlo zdát, že toto vzdušné znamení přinese do našich životů jen sladkou harmonii, romantiku a nové začátky. Tentokrát to ale podle astrologie tak přímočaré nebude.

Vládkyně Vah – planeta Venuše – je totiž v retrográdním pohybu a v den novu se dostává do ostrého napětí s dynamickým Marsem. Tato nebeská konstelace otevře nedořešená témata z minulosti, vyplaví na povrch nevyřčené křivdy a přiměje nás k zásadní otázce – neztrácíme v touze po klidu své vlastní hranice?

Která znamení pocítí novoluní nejsilněji a jak jeho symboliku využít k vyčištění vzduchu?

Novoluní ve Vahách nastane 10. října. Tentokrát nepůjde jen o harmonii

Fáze novoluní nastává z astronomického hlediska ve chvíli, kdy se Měsíc dostane na své dráze mezi Zemi a Slunce. Jeho osvětlená polokoule v ten moment směřuje pryč od nás, takže Měsíc na noční obloze prakticky nevidíme. Říjnový nov vyvrcholí v sobotu 10. října přesně v 17:50 SELČ, kdy se Slunce a Měsíc setkají na 17°22′ kardinálního znamení Vah.

V astrologické symbolice jsou Váhy tradičně spojovány s partnerstvím, vyjednáváním, spravedlností a hledáním rovnováhy. Každé novoluní představuje symbolický restart a počátek nového 29,5denního lunárního cyklu. Vahám vládne planeta estetiky, vztahů a hodnot – Venuše.

Novoluní v tomto znamení bývá vnímáno jako ideální čas pro navazování nových romantických známostí, uzavírání mírových dohod či zařizování domova. Letošní říjnová konstelace je však o poznání složitější. Téma vztahů se sice otevře naplno, ale zdaleka nepůjde o bezhlavé ustupování pro udržení povrchního klidu. Podle astrologického výkladu nepůjde pouze o partnerskou lásku – novoluní zasáhne i přátelské vazby, pracovní partnerství, rodící se dohody nebo náš vztah k sobě samým.

Ilustrační snímek

Staré lásky i nevyřčené problémy. Retrográdní Venuše zamíchá kartami

Proč letošní říjnové novoluní nebude obvyklým bezstarostným začátkem nového cyklu? Významnou roli hrají dvě hlavní astrologické konstelace:

  • Venuše v retrográdním pohybu (ve znamení Štíra): Od 3. října se planeta vztahů nachází v rovině zdánlivě zpětného chodu. Astrologicky to neevokuje budování něčeho od nuly, ale spíše návrat k nedořešené minulosti. Do života se mohou vracet bývalí partneři, otevírají se staré vztahové vzorce a vrací se otázky sdílených financí či narušené důvěry.
  • Kvadratura Venuše vs. Mars (10. října): Přímo v den novoluní vytvoří Venuše napěťovou vazbu s bojovným Marsem ve Lvu. Přináší střet mezi diplomacií a egem, potřebou blízkosti a touhou po nezávislosti, i mezi tím, co od vztahu očekáváme, a tím, co agresivně prosazujeme.

Někdy rovnováhu ve vztahu neobnoví další vynucený kompromis, ale až jasně a kultivovaně vyslovené kouzelné slůvko ne.

Nedávná opozice vůči přísnému Saturnu nám navíc připomněla, že bez jasně stanovených hranic žádná dlouhodobá harmonie nevydrží. Určitou pozitivní protiváhu tvoří sextil novoluní k velkorysému Jupiteru, který dává šanci najít konstruktivní kompromis a obnovit vzájemnou důvěru – avšak pouze za předpokladu, že budeme k sobě i partnerovi naprosto upřímní.

Co novoluní přinese jednotlivým znamením? Berani řeší vztahy, Váhy samy sebe

Ačkoliv nejpřesnější astrologický obraz dává osobní horoskop podle času narození a ascendentu, vliv novoluní na sluneční znamení ukazuje, v jaké oblasti života pocítíte potřebu nastolit nová pravidla.

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  • Beran: Novoluní aktivuje přímo vaši opoziční osu vztahů a partnerství. Ptejte se, zda je mezi vámi a partnerem nebo jinou osobou skutečná rovnováha. Je čas nastavit nová férová pravidla hry.
  • Býk: Téma míří do oblasti denní rutiny, zdraví a práce. Přehodnoťte rozložení sil – kde se zbytečně přetěžujete a které návyky vám dlouhodobě berou energii?
  • Blíženci: Příznivé postavení otevírá oblast romantiky, tvořivosti a radosti ze života. Dovolte si znovu tvořit, flirtovat nebo se věnovat koníčkům, které jste v poslední době zanedbávali.
  • Rak: Pozornost se obrací k domovu, rodině a pocitu bezpečí. Může se otevřít staré rodinné téma nebo potřeba vyřešit bytovou otázku. Hledejte oporu u blízkých.
  • Lev: Novoluní prověří vaši komunikaci. Čekají vás důležité rozhovory se sourozenci, sousedy či kolegy. Důležitá otázka zní: Co už je potřeba konečně pojmenovat a říct nahlas?
  • Panna: Hlavním tématem jsou peníze, osobní rozpočet a vědomí vlastní hodnoty. Ujasněte si, zda za svou práci a energii dostáváte odpovídající protihodnotu.
  • Váhy: Novoluní probíhá přímo ve vašem znamení a zahajuje váš osobní nový cyklus. Je čas přehodnotit životní směr, vzhled i způsob, jakým se prezentujete světu. Nebojte se dát své potřeby na první místo.
  • Štír: Vzhledem k retrográdní Venuši ve vašem znamení vás novoluní zve k odpočinku a vnitřní revizi. Uzavřete staré kapitoly z minulosti a pusťte to, co už dávno nefunguje.
  • Střelec: Téma se týká přátel, týmové práce a budoucích vizí. Položte si otázku, s jakými lidmi chcete jít dál a které kontakty vás naopak vysávají.
  • Kozoroh: Novoluní zasáhne oblast kariéry, ambicí a společenského statusu. Může přinést impuls k novému pracovnímu projektu, změně pozice nebo přehodnocení profesních cílů.
  • Vodnář: Otevírá se touha po vzdělávání, cestování a rozšiřování obzorů. Přichází ideální čas přihlásit se na nový kurz nebo přehodnotit dosavadní životní filozofii.
  • Ryby: Novoluní míří do hluboké oblasti intimity, důvěry a sdílených financí. Přináší šanci vyřešit dluhy či staré závazky a sebrat odvahu k hluboké osobní proměně.

Kdo pocítí novoluní nejsilněji?

Nejvýraznější zásah mohou očekávat takzvaná kardinální znamení: Váhy (osobní restart), Beran (vztahová rozhodnutí), Rak (rodina a kořeny) a Kozoroh (kariérní směr). Zvýšenou citlivost však pocítí i Štíři kvůli Venuši ve svém znamení.

Rituál pro novoluní. Zjistěte, kde ve svém životě dáváte víc, než dostáváte

Místo složitých obřadů využijte symboliku Vah k jednoduchému sebereflektivnímu cvičení. Pomůže vám ujasnit si, kde ve vašem životě vznikla nerovnováha.

Novoluní ve Vahách 2026

Rituál dvou misek vah

Co budete potřebovat:

  • Papír a pero
  • Dvě svíčky
  • 10 minut ničím nerušeného klidu

Postup:

  1. List papíru rozdělte svislou čarou na dvě poloviny.
  2. Na levou stranu s nadpisem „Čemu dávám příliš mnoho?“ vypište oblasti, kde se rozdáváte (např. čas pro ostatní, neustálé kompromisy v práci, péče o domácnost bez pomoci).
  3. Na pravou stranu s nadpisem „Čeho dostávám příliš málo?“ napište věci, které vám chybí (např. uznání, čas na odpočinek, finanční ohodnocení, intimita).
  4. Vyberte jedinou konkrétní nerovnováhu, kterou chcete v nadcházejícím lunárním cyklu upravit.
  5. Formulujte jasný závazek. Místo obecného „Chci lepší vztahy“ si zapište konkrétní krok: „Každou středu večer si s partnerem vyhradíme čas bez telefonů“ nebo „Přestanu brát přesčasy, které mi nikdo neproplatí“.

Zapálené svíčky po stranách papíru symbolizují misky vah, které se snažíte vyrovnat. Nejde o magické přivolání zázraku, ale o vědomé pojmenování vlastních hranic.

Závěrečná otázka k zamyšlení

Co musím ve svém chování změnit já sám, aby se misky vah v mém životě konečně vyrovnaly?

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