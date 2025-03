Jehně vykostím za minutu. Po dřině na Zélandu čeká Češku řeznické mistrovství

Musí řezníci před šampionátem nějak trénovat, nebo jim stačí, co umí?

To víte, že musí, já v posledních měsících jezdím z Moravy do Prahy každý týden, obvykle na dva dny. Strávím je v Jenči u Prahy v Amase, kde se na mistrovství světa chystám spolu se svým mentorem, vyhlášeným řeznickým mistrem Františkem Kšánou. Moji účast v Paříži jsme začali plánovat loni v květnu, zabralo to spoustu času a opravdu pořádný praktický trénink jsme zahájili v prosinci.

V noci se mně zasekly zavřené dlaně a nemohla jsem otevřít prsty. Kolegové mi radili, že mám spát jako faraon, na zádech a ruce zkřížené na hrudi.