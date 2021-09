Odzbrojila mě nejistota, přiznává o svém mateřství autorka filmu Každá minuta života

Umíte si představit, že by vás rodiče vychovávali jako Mišku Hanuliaka z vašeho dokumentu?

Myslím si, že by mě to docela bavilo, protože mám ráda, když se pořád něco děje. Na druhou stranu jsem mnohem vzpurnější než Miško, ráda si dělám věci po svém.

Co myslíte, že by z vás vyrostlo?

Kdyby s takovou výchovou začali jako u Miška, už od raného dětství, kdy je plasticita mozku obrovská a dítě nic jiného nezná, tak nevím. Na druhou stranu, když kolem sebe sleduji harmonické rodiny s více dětmi, vidím, že jejich potomci jsou často velmi odlišní, takže věřím v určitou povahovou předurčenost. Pan Zacha, podle jehož metody, kterou nazval kamevéda a s úspěchem podle ní vychoval svého syna, mi teď na filmovém festivalu ve Varech říkal, že zkoušel metodu na svých vnucích a že to s nimi vůbec nejde. Jsou to prostě typy dětí, a já bych asi byla jako ti vnuci, co odmítají naplňovat program, který jim někdo jiný nabízí. Zřejmě není metoda pana Zachy pro každého. Musíte na to být rodič, a ještě mít dítě s povahou, které to vyhovuje.