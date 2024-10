Animovaný film o obezitě jsem chystala 13 let, říká režisérka Dufková

Dala jste si premiéru filmu k narozeninám?

Je to hezká náhoda, že vyšla zrovna na den před mými narozeninami. Premiérou se toto dílo, které mi od počátečního nápadu trvalo celých třináct let, ukončilo. Je to pro mě velká úleva a zároveň krásný pocit.

Jak se vám dařilo udržet si těch třináct let motivaci?

Nebylo to třináct let nepřetržité práce. Celkem to byly asi tři vlny, kdy se projekt vždycky na nějakou dobu uspal a pak zase probudil. Po každé pauze jsem si říkala, že už mě to možná nebude bavit. Sama jsem ale byla překvapená, že když jsem se k tomu vrátila, vždycky jsem cítila chuť to dodělat.