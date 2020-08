Žijte víc jako předci. Vařte doma a choďte pěšky, pomůžete i planetě

Hlavní zásady Výrazně omezte spotřebu masa – stačí ho jen malý kousek jednou nebo dvakrát týdně.

Snažte se každou surovinu dokonale využít (včetně slupek apod.), minimalizujte odpad.

Nepoužívejte zbytečně elektrospotřebiče tam, kde postačí např. slunce či vaše ruce.

Kupujte jenom to, co opravdu potřebujete – předem si promyslete nákupní seznam.

Vařte co nejvíc doma, nenakupujte hotová jídla a polotovary.

Šetřete s tukem, cukrem a výrobky z nich.

Plánujte jídelníček (co do skladby i množství), nepodléhejte momentální chuti, nepřejídejte se, nevařte víc, než sníte.

Využijte všech plodin, jež nabízí příroda či zahrádka.

Stravujte se sezonně – konzumujte přednostně to, co právě aktuálně dozrává u nás.

Naučte se potraviny dobře skladovat, čerstvé plodiny sušit a konzervovat.

Vše, co lze dostat „bez obalu“, nakupujte do vlastních tašek, sáčků, lahví...

Alkohol si dopřávejte jen při zvláštních příležitostech.

Osvojte si „staré“ recepty na jednoduché domácí pokrmy.

Nejezděte tam, kam můžete dojít pěšky.

Pracujte fyzicky na zahradě i v domácnosti, je to lepší „cvičení“ než ve fitku.