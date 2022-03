Ani nahé publikum, ani panák alkoholu. Jsou lepší rady, jak mluvit bez trémy

Velká část naší komunikace se přesunula do online prostoru. Má význam se v dnešní době naučit lépe mluvit?

Lépe mluvit znamená lépe myslet. Většinou mluvíme bez kontroly. Říkáme, co nás napadne, mluvíme o všem a zároveň o ničem. Mluvíme rychleji, než myslíme. Občas se i divíme, co jsme to vlastně povídali a co jsme prozradili na sebe i na ostatní. Hezky to vystihl Jan Werich: „Ucho žasne, co to huba mluví.“ To pak vede k pocitům viny, špatného svědomí, celkové nepohodě.

Kontrolou nad tím, co říkáme, naopak získáváme větší duševní a intelektuální spokojenost. Vedeme řeč, která nás nevyčerpává a která inspiruje, protože je směřovaná k tomu druhému. Protějšek má touhu se aktivně zapojit a vést s námi dialog. Nejsme ponořeni pouze do vlastních myšlenek, které ze sebe jen chrlíme ven a nic jiného nevnímáme. Pokud se naučíme lépe mluvit, získáme velmi cennou dovednost, na kterou dbali už staří Řekové. Těm pomáhala nejen k tomu, aby veřejně formovali své myšlenky, ale také se díky ní dokázali za sebe postavit a obhájit před sousedy, kteří je třeba napadli, že jim ukradli slepici.