Kam se poděla novoroční předsevzetí?
Většina z nás si změnu životního stylu a cestu k novým zdravějším návykům tradičně spojuje s prvním dnem nového roku. O půlnoci na Silvestra si ještě přiťukneme šampaňským a od ledna si naordinujeme přísný režim.
Proč je září ideální doba pro nové začátky?
Plánujeme lépe spát, omezit alkohol a sladké, chodit aspoň třikrát týdně do fitka, zařadit do jídelníčku více proteinů a přestat prokrastinovat. Jenže realita bývá krutá a většina lednových předsevzetí zkrachuje ještě před Valentýnem.
Z biologického i psychologického hlediska je totiž leden ten nejméně vhodný čas na radikální životní změny. Tělo i mozek jsou po prosincovém maratonu a vánočním přejídání vyčerpané. Dny jsou krátké, rána mrazivá a příroda kolem nás je v hlubokém útlumu. Nutit se v tomto období do extrémních výkonů jde přímo proti naší přirozenosti.
Odborné studie přitom dokazují, že skutečný „nový rok“ začíná v září. A to nejen ten školní. Zatímco kalendář ukazuje start do docela obyčejného devátého měsíce, naše podvědomí tento čas vnímá jako skutečný začátek nového cyklu. Vzduch se příjemně ochladí, letní chaos ustupuje a do ulic i kanceláří se vrací energie.
Jak začít letos v září s něčím novým a nevyhořet?