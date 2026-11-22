Paní ředitelka mě před začátkem vyučovací hodiny upozornila: „Děti přijdou z přestávky žíznivé, hladové a roztěkané.“ Jak si z klučičích dob vzpomínám, občas taky s nevyřízenými účty. A teď je uč, říkám si a radši se nadechnu a spustím dřív, než se mi rozklepou kolena.
Říká se sice, že nejlepší hajný je z bývalého pytláka, ale nejsem si jistý, jestli to, že někdo nebyl kdovíjak dobrý žák, z něj udělá hned dobrého učitele. Nicméně jsem si vyzkoušel právě to, zda se tahle poučka nedá aplikovat právě na učitelské povolání. Ve škole jsem jako dítě nijak nevynikal, takže pro učitelskou profesi bych v duchu řečeného lidového moudra v sobě mohl najít dispozice.
Čekal bych, že žáci budou číst trochu líp. A zatím druháci čtou tak jako já v jejich věku. Prostě hrůza.