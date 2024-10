Je to hrozně smutné, děti dokonce učíme, aby se nám dívaly do očí, říká pedagožka

První setkání s paní učitelkou mám pořád v živé paměti. Je ale pravda, že stejná energie a dobrá nálada z ní čišela každé ráno nebo odpoledne, kdy jsme se setkávaly v šatně. „Práce nezklamala v ničem moje očekávání, naopak mi hrozně moc dává. Máme úžasný kolektiv a práce s dětmi je krásná. Miluju čistotu jejich duše, jsou jako nepopsaný list, od tří do šesti let se s nimi dá krásně pracovat. Jsou jako kniha, do které vpisujete jejich příběh. A když to děláte poctivě a s radostí, vidíte za sebou výsledky,“ vypráví Renáta.

Nastoupila nová paní učitelka. Jelikož ji příroda obdařila přirozenou krásou, neskrývala své plné křivky ani při výběru oblečení. Tatínci se dobrovolně hlásili k tomu, že budou děti vodit do školky. Mezi maminkami však vypukla panika. Začaly psát petice.