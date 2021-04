Svědí ho nos, nebo se moc směje? Zkuste odhalit člověka podle jeho mimiky

Slova mnohdy klamou. Podle odborníků ovšem tělo a mimika tváře nelžou nikdy. Pohyby v obličeji ukážou, co si ten druhý doopravdy myslí. Naše mimika se neustále mění – každý z celkem 43 obličejových svalů může provádět samostatně 46 pohybů, jejichž výsledkem je až deset tisíc výrazů ve stále nových kombinacích.

Ale jenom tři tisíce z nich nás emocionálně oslovuje. Ovšem porozumět můžeme podstatně menšímu počtu mimických projevů. K nim patří především základní pocity, které se odrazí v obličeji, jako jsou strach, smutek, pohrdání, zhnusení, překvapení, nuda, vztek, štěstí a radost. Tyto emoce dokážeme většinou dobře identifikovat.



Smíchem se necháme snadno obelstít

Když jde o to, abychom rozeznali skryté emoce, necháme se lehce oklamat. Podle psychologů se nám nedaří jasně rozlišovat ve tváři toho druhého pohnutí, která vycházejí z opravdových pocitů, nerozpoznáme je od těch předstíraných. Tato neschopnost začíná už v dětství. Stačí, aby se na nás někdo usmál, a už ho zařazujeme do rubriky „upřímný“ a „mně nakloněný“. Také později jako dospělí často naletíme na lži, podvody a předstírané city, pokud nám je někdo naservíruje s úsměvem. Proto je důležité zjistit, zda to ten druhý s vámi myslí opravdu dobře, nebo se jen přetvařuje.