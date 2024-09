Radí, jak uspět v životě. Mělo by se to vyučovat na základní škole, míní kouč

Začněme u fastfoodového řetězce, kde jste začínal a působil více než dvacet let. Čím to je, že jste v jedné firmě byl tak dlouho?

Říkám o sobě, že nemám rád rutinu a stereotyp. Uvědomuji si, že to nejde dohromady s tím, že pracujete v jedné firmě tak dlouho. Já však vím, že McDonald’s je skvělé místo pro práci i start kariéry. Je to místo, kde vám dají prostor, abyste naplňovali své ambice, ale hlavně abyste se mohli naučit nové věci, o které máte zájem. Fascinovala mě atmosféra restaurací, mezilidské vztahy, komunikace a práce vedoucího restaurace.

Pokud chce být člověk úspěšný a naplnit svůj potenciál, musí být mentálně nastavený a mít správnou odolnost už od mladého věku, řekněme od dvanácti třinácti let.