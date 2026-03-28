Sudičky jí do vínku nadělily smíšenou krev. Narodila se ve znamení Panny, 5. září 1940, v Chicagu coby Jo Raquel Tejada, ale od dvou let vyrůstala v San Diegu. Dcera Američanky anglického původu Josephine Sarah Hall a bolivijského leteckého inženýra Armanda Carlose Tejady Urquiza byla od dětství krásná a talentovaná. Bolivijské kořeny ale nebyly tím, čím by se rodina chtěla chlubit. „Táta doma španělsky nemluvil – nechtěl, abych měla přízvuk,“ vzpomínala.
Spolužáci na základní škole si zase lámali jazyk s jejím jménem Raquel a říkali jí prostě Jo. Jenže matka zasáhla – došla do ředitelny a dceři ono Jo ve jméně nechala odstranit. Zůstala jen Raquel – jméno babičky z Bolívie.
Považovali mě za hezkou figurínu. Jako bych nebyla schopná ani souvisle mluvit. Byla jsem pro ně jen sexbomba. Nic víc. (…) Jako Marilyn – všichni ji zbožňovali, ale nebrali ji vážně.