Návrat na start? Možná. Ale spíš je to upgrade. U sebevědomého rande po třicítce, čtyřicítce, padesátce… nejde o to být „mladší“ nebo lepší, ale být pravdivější – k sobě i druhým. I tomu se lze naučit.
„Toto téma trápí řadu mých klientů. Mnohdy jsou v porozchodové krizi a samozřejmě se zabývají i tím, co bude dál. Vždyť do partnerství obvykle vstupujeme s představou, že bude na celý život, ale málokdy tomu tak skutečně je – spíš vůbec. Máme dlouhodobého partnera a pak ho, z různých důvodů, ztratíme. Tím jsme neustále vystavováni společenským výzvám, které neumějí být příjemné pro každého,“ míní psycholog Tomáš Morávek.
Mimochodem, přítomnost kamaráda, případně jiného blízkého člověka, který vám bude potají jistit na první schůzce záda (tedy třeba jako další host kavárny), je dobrý nápad v jakémkoli věku.