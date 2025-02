Randila bych sama se sebou? Otázku si položte, když nemůžete najít vztah

Část 1/6

Při seznamování je nesmírně snadné soudit druhé. Sama jsem se jednou přistihla, jak jsem po někom pokukovala a zároveň si říkala: „Výška dobrá, vousy fajn, styl má, ale ty boty… No tak to ne!“

Vzápětí jsem se musela napomenout a říct si: „Terezo, podívej se na svoje boty.“ A to je řeč jen o zevnějšku. Je přitom velmi zajímavé, když se člověk na sebe pokusí pohlédnout očima nestranného pozorovatele. Ostatně si to vyzkoušejte sama.

Představte si, že jste někým, kdo vás ještě nezná a půjde s vámi na první schůzku na kafe. Budete se bavit o práci, dětství, co děláte pro radost, co vás baví. Možná že rovnou poukážete na nějaké své „červené vlajky“, ale jistě vyzdvihnete i ty zelené. Reflektujte, jak vnímáte své zvyky, názory i životní styl. Čím se inspirujete, nebo naopak.

Zároveň zhodnoťte, jak na sebe působíte. Když se podíváte do zrcadla, líbíte se sama sobě? Co konkrétně se vám líbí? A co vaše energie? Srší z vás, anebo jí naopak nemáte momentálně zrovna na rozdávání? Zkrátka mějte na sebe přísné oko, jaké míváte obvykle na prvním rande, a buďte k sobě naprosto upřímná. Chtěla byste se sebou jít i na druhou schůzku, popřípadě měla byste dokonce pocit, že si sebe jednoho dne prostě musíte vzít? Nebo si spíš říkáte, že to nebylo nic moc, že „nejste úplně svůj typ“?