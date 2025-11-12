1 Postupné odhalování vztahu na sítích
Soft launching neboli jemné a postupné odhalování vztahu na sociálních sítích je jeden z mnoha trendů, které formují vztahy generace Z (narozené zhruba v letech 1997 až 2012).
Nejde o plné oznámení vztahu, ale pouze o ukázaní jemných náznaků, jako je například fotka dvou hrnků kávy nebo cizí ruky a nohy ležérně zachycené v záběru. Tento trend si v poslední době oblíbily nejen celebrity, které tak naznačují přítomnost romantického vztahu ve svém životě. V příbězích na Instagramu se často objevuje označení „my“, aniž by bylo jasné, o koho jde.
|
Alternativní formy vztahu, otevřenost v sexu. Generace Z má v lásce vlastní pravidla
Taktika soft launchingu jde naproti potřebě uchovat si nad začátkem vztahu určitou kontrolu a postupovat pomaleji. Zároveň snižuje tlak na vztah v rané fázi a umožňuje udržet si soukromí, dokud si pár není jistý, že vztah vydrží. Opakem je hard launching, kdy pár oficiálně a bombasticky oznámí na sociálních sítích začátek vztahu.
Pokud začínáte nový vztah a jste aktivní na sociálních sítích, je dobré si předem promyslet, jak moc chcete vztah hned ze začátku zveřejňovat. Soft launching je možnost, ale také znamení, že vztah se stále pohybuje mezi něčím křehkým a soukromým a stabilním a veřejným.