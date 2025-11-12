Sedm zvláštních trendů v randění, které se můžeme naučit od generace Z

Klára Lyons
Znáte termíny soft launching, breadcrumbing nebo micro-romance? Jde o trendy v randění generace Z, která je ve virtuálním prostoru jako doma. Některé z nich mohou inspirovat i starší ročníky. Ač to na první pohled nevypadá, tyto trendy se totiž vrací k samotným nesmělým základům romantiky, kterou předchozí generace považovaly za přežitek.
Část 1/7
Ilustrační snímek

1 Postupné odhalování vztahu na sítích

Soft launching neboli jemné a postupné odhalování vztahu na sociálních sítích je jeden z mnoha trendů, které formují vztahy generace Z (narozené zhruba v letech 1997 až 2012).

Nejde o plné oznámení vztahu, ale pouze o ukázaní jemných náznaků, jako je například fotka dvou hrnků kávy nebo cizí ruky a nohy ležérně zachycené v záběru. Tento trend si v poslední době oblíbily nejen celebrity, které tak naznačují přítomnost romantického vztahu ve svém životě. V příbězích na Instagramu se často objevuje označení „my“, aniž by bylo jasné, o koho jde.

Alternativní formy vztahu, otevřenost v sexu. Generace Z má v lásce vlastní pravidla

Taktika soft launchingu jde naproti potřebě uchovat si nad začátkem vztahu určitou kontrolu a postupovat pomaleji. Zároveň snižuje tlak na vztah v rané fázi a umožňuje udržet si soukromí, dokud si pár není jistý, že vztah vydrží. Opakem je hard launching, kdy pár oficiálně a bombasticky oznámí na sociálních sítích začátek vztahu.

Pokud začínáte nový vztah a jste aktivní na sociálních sítích, je dobré si předem promyslet, jak moc chcete vztah hned ze začátku zveřejňovat. Soft launching je možnost, ale také znamení, že vztah se stále pohybuje mezi něčím křehkým a soukromým a stabilním a veřejným.



Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Z pořadu Naked Attraction

Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...

KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?

čeština

Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...

Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily

Sexy hasičky z Nového Zélandu jsou populární.

Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...

Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím

„Krása je v každém z nás,“ říká modelka.

Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Ilustrační snímek

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

Diamanty hrají prim v péči o krásu. Zdobí úsměv, vlasy a zkrášlují pleť

Diamantový look působí velmi luxusně.

S okřídleným rčením, že „diamanty jsou nejlepším přítelem každé dívky“ můžete a nemusíte souhlasit. Pravdou ale je, že diamanty už dávno nekrášlí jen ve formě šperků. Používají se jako ozdoba zubů,...

12. listopadu 2025

Sedm zvláštních trendů v randění, které se můžeme naučit od generace Z

Ilustrační snímek

Znáte termíny soft launching, breadcrumbing nebo micro-romance? Jde o trendy v randění generace Z, která je ve virtuálním prostoru jako doma. Některé z nich mohou inspirovat i starší ročníky. Ač to...

12. listopadu 2025

Péče v mrazivém režimu. Nezapomeňte ochránit vlasy a namazat rty

Ilustrační snímek

Zima klepe na dveře a s ní přichází i otázka, jak projít tímto obdobím stylově a zároveň zajistit, aby pleť ani vlasy přechodem na chladné dny netrpěly. Nebude to zase tak složité, ale je třeba...

12. listopadu 2025

Probuďte kouzlo podzimního dne. Energii vám dodá správný outfit

Svetr z pleteniny, cena 799 Kč

Ráno mlhy, přes den zataženo, večer pořádná zima... Když takový den přijde, dodejte si energii oblečením. Poradíme, jak na to.

12. listopadu 2025

Pošli nám svůj tampon. Menstruační krev by mohla pomáhat odhalit nemoci žen

Premium
Ilustrační snímek

Menstruační krev většina lidí považuje za „páchnoucí a zbytečnou“. Přesto přibývá vědců i startupů, které zkoumají možnosti jejího využití k testování škály zdravotních stavů – včetně endometriózy,...

12. listopadu 2025

Dýňové pyré a hovězí steak

Dýňové pyré a hovězí steak
Recept

Střední

45 min

Hovězí steak s dýňovým pyré vás oslní svou harmonií chutí.

Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce

Některé VIP hubnou, protože chtějí. Některé to dostaly za úkol kvůli roli nebo...

Museli hubnout kvůli roli nebo zakázkám a měli na to velmi málo času. Často se tak slavní uchylovali k možnostem, které nebyly úplně šetrné k jejich tělu a podle toho to také pak s hubnutím vypadalo....

11. listopadu 2025  8:26

Vztah v pavučině lží. Karolíně dělá vrásky nevěra, Hedvice vtip na seznamce

Ilustrační snímek

Lhát se sice nemá, ale někdy se to v životě tak semele a člověk se do nepravdy zamotá tak, že je těžké najít cestu zpět. To se také stalo Hedvice a Karolíně, které pustily lež do svého vztahu a nyní...

11. listopadu 2025

Mluvte s dětmi o online světě. Při problémech nekřičte, ale poraďte

Ilustrační snímek

Osamělost, úzkosti či deprese. To vše hrozí dětem, jež tráví příliš času v online světě. Existují ale způsoby, jak tomu předejít. Mluvíte s nimi? Zajímejte se o to, co zajímá je.

11. listopadu 2025

Bude zima, bude mráz? Vyzrajte na něj zavčasu a zůstaňte v teple

Nadčasová paleta neutrálních barev a klasické střihy garantují, že bunda...

Kdo je připraven, není překvapen. Víte, jak nachystat šatník i vlastní maličkost na změnu ročního období?

11. listopadu 2025

Dlouho jsem daroval krev. Při jubilejním odběru mi lékaři odhalili leukemii

Ilustrační snímek

Dlouhé roky jsem byl dárce krve, a to mi i zachránilo život. Při odběru mi totiž lékaři zjistili, že mám chronickou lymfocytární leukemii. Čtenář Luděk napsal další díl seriálu Můj boj s nemocí.

11. listopadu 2025

KVÍZ: Co víte o svatém Martinovi a jeho svátku?

svatý Martin

Každoročně 11. listopadu slavíme svátek svatého Martina, který je mimo jiné oslavou tradiční gastronomie a vinařství, ale také oživuje různé zapomenuté zvyky našeho venkova a samotnou osobu světce,...

vydáno 11. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.