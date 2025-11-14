Úspěšná umělkyně s vlastními názory. Kdo je žena nového starosty New Yorku

Manželka nově zvoleného starosty New Yorku Zohrana Mamdaniho je uznávanou umělkyní a ilustrátorkou. Přesto jsou manželky politiků, jako je budoucí první dáma New Yorku, dost často veřejností vnímány jen jako „něčí manželky“. Tato mladá dáma se proti tomu tiše bouří.
Rama Duwaji, manželka nově zvoleného starosty New Yorku Zohrana Mamdaniho

Rama Duwaji, manželka nově zvoleného starosty New Yorku Zohrana Mamdaniho | foto: Anthony Behar / ddp USA / ProfimediaProfimedia.cz

Na jedné z fotek z volebního dne zveřejněné na Instagramu posílá osmadvacetiletá Rama Duwaji s úsměvem do objektivu srdíčko ze spojených dlaní, zatímco její manžel se lehce dotýká její paže a dívá se stranou. Centrem té fotky je ale ona a symbolicky tak vyjadřuje svůj vlastní přístup k roli manželky politika.

Rama Duwaji, která se stane nejmladší první dámou v historii New Yorku, se nezúčastnila horké fáze předvolební kampaně, neposkytovala rozhovory, ani nestála po boku Mamdaniho na předvolebních akcích, když objížděl tam a zpátky všech pět čtvrtí největšího města Spojených států. V americké politice, kde kandidáti demonstrují svůj důraz na rodinné hodnoty právě přítomností svých drahých poloviček, šlo o velmi nečekanou strategii.

Víc než jen manželka politika

Mamdani, kterému ještě před rokem dávaly průzkumy 1% šanci na vítězství, a ona, první dáma z generace Z, představují čerstvý vítr v americké politice. Duwaji je však zároveň součástí rostoucího trendu mezi Američankami, které jsou sice provdané za politiky, ale mluví tehdy, jak a kde samy chtějí. Ať už jde o Melanii Trumpovou nebo Michelle Obamovou.

Tváře z Mar-a-Lago. Proč ženy v okolí Donalda Trumpa propadly plastikám

Podle informací, které Mamdaniho volební tým v červnu poskytl deníku The New York Times získala rodačka z Texasu syrského původu magisterský titul z ilustrace na School of Visual Arts v New Yorku.

Se svým manželem se poznala díky seznamovací aplikaci Hinge. „Ti z vás, kdo jste nezadaní, vězte, že v těch apkách je pořád naděje,“ vzkázal Mamdani v podcastu The Bulwark Podcast.

Rama Duwaji je jako umělkyně úspěšná, její práce vycházejí v magazínech The New Yorker či The Washington Post a také spolupracovala se společnostmi Apple či Spotify.

OMG, ona existuje

Poté, co se na internetu vyrojily spekulace, že kandidát na starostu svou manželku schovává před pozorností veřejnosti, Mamdani pohotově reagoval 12. května příspěvkem na svém Instagramu. Na svatebních fotografiích z newyorské radnice vidíme šťastný, velmi civilně působící pár na chodníku pod deštníkem či ve vagónu newyorského metra.

„Když se dnes podíváte na Twitter – nebo vlastně kterýkoli den – vidíte, že politika může být krutá. Většinou to přecházím, ať už jde o výhrůžky smrtí nebo výzvy k mé deportaci,“ napsal. „Když se to ale týká těch, které milujete, je to jiné.“

Mamdani vysvětlil, že se tři měsíce předtím oženil „s láskou svého života“, a to na úřadě městského matrikáře. „A teď se pravicoví trollové snaží udělat z těchto voleb – které by měly být o vás – záležitost týkající se jí.

Rama není jen moje žena, je to neuvěřitelná umělkyně, která si zaslouží být vnímána podle svých vlastních zásad. Můžete kritizovat mé názory, ale ne mou rodinu,“ dodal. Rama Duwaji příspěvek svého manžela žertem okomentovala slovy: „OMG, ona opravdu existuje.“

Zohran Mamdani, kandidát na starostu New Yorku, líbá ruku své ženy Ramy Duwaji (24. června 2025).

Užívat svůj vlastní hlas

I přes rostoucí popularitu svého manžela zůstávala tato žena v pozadí – avšak podle stanice CNN byla hnací silou dění v zákulisí. Pracovala na návrhu Mamdaniho vizuální identity, včetně výrazné ikonografie a písma použitého na jeho žlutých, oranžových a modrých volebních materiálech.

Jako umělkyně se ale Rama Duwaji politické angažovanosti nevyhýbá. Některá její díla kritizují „americký imperialismus“, izraelské válečné zločiny, a odsuzují „etnické čistky“ Palestinců – čímž odrážejí některé z politických postojů jejího manžela.

Její tvorba také vyjadřuje podporu Mahmoudu Khalilovi, absolventu Kolumbijské univerzity, jehož se Trumpova administrativa snaží deportovat s odůvodněním, že prosazování práv Palestinců z jeho strany představuje „antisemitismus“ vůči Židům.

„Když je tolik lidí vytlačováno na okraj společnosti a umlčováno strachem, jediné, co mohu dělat, je používat svůj hlas a mluvit o tom, co se děje ve Spojených státech, v Palestině a v Sýrii, jak jen to jde,“ uvedla Rama Duwaji v dubnovém rozhovoru pro blízkovýchodní kulturní web YUNG.

Její manžel má tedy pravdu – Duwaji sama ilustruje svůj vlastní život a svět kolem sebe, a proto nepotřebuje mikrofon někoho jiného, aby byla slyšet a vidět.

