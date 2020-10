Žena přišla o obě ňadra. Odmítla jejich rekonstrukci pomocí implantátů

Na rakovinu prsu přišla ve chvíli, kdy kojila svého syna. Bylo to v roce 2012. Tehdy začala mít bolesti prsu a myslela si, že jde pouze o zánět. Když ale prso pořádně prohmatala, našla bulku. Když s ní šla k lékaři, nečekala zdrcující zprávu o rakovině. Doufala v to, že to bude spíš tukový útvar.

Po vyslechnutí zprávy od lékaře se zhroutila. Na starost měla doma dvě malinké děti a děsila ji představa, že by je nemusela vidět vyrůstat, protože už by nebyla mezi živými. Rozhodla se tedy bez váhání pro tu nejagresivnější léčbu.

Zahájila chemoterapii a po ní se rozhodla udělat radikální krok. Nechtěla, aby se rakovina v budoucnu vrátila, tak si nechala odstranit obě ňadra.

„Nechala jsem si odstranit prsa i vaječníky. Nechtěla jsem riskovat, že se rakovina opět objeví. Chtěla jsem tu bestii porazit. Vyhrát nad ní,“ sdělila Jamie pro server Wndu.com.

Před operací s lékařem konzultovala rekonstrukci obou ňader a byla rozhodnutá pro silikonové implantáty. Když ale po odstranění ňader začala mít problémy a bojovala s infekcí a znovu se otevírajícími ránami, rozhodla se, že si prsa udělat nenechá a bude žít bez nich.

„Chtěla jsem se naučit milovat sebe samu takovou, jaká jsem. Bez prsou. Protože to jsem opravdová já a není proč se za to stydět. Cítím se být ženou i bez naditého hrudníku. Jsem sexy, jsem to já. A každá jizva mi připomíná, že jsem vyhrála boj nad tou příšerou,“ dodala.