„Stalo se to krátce před Vánoci. Zničehonic jsem se vzbudila uprostřed noci s rukou na prsu. Možná to zní zvláštně, ale jako by mi někdo řekl, ať si na něj konečně sáhnu, nebo umřu. Samozřejmě jsem tam nahmatala bulku. V té době jsem měla menstruaci, tak jsem si myslela, že to je možná jenom tím. Ale když nemizela, objednala jsem se na vyšetření,“ vzpomíná Anička na začátek svého ročního boje s rakovinou.
Když jsem přijela z nemocnice a sundala si obvazy, abych se mohla umýt, byl to šok. Chvíli jsem si připadala jako nějaký mutant.