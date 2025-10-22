Ve 24 letech jí objevili rakovinu. Úzkost přišla až po uzdravení, vypráví Češka

Premium

Anně Henselové bylo teprve čtyřiadvacet let, když onemocněla rakovinou prsu. Byla totiž nositelkou genetické mutace BRCA, stejně jako její maminka. „Rekonstrukci prsů nezvažuju, nechci tělo vystavovat dalším zásahům. Ani přítel si mě s nimi už neumí představit,“ vypráví. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
Anna Henselová si plánovala nechat preventivně odstranit poprsí. Byla totiž nositelkou genetické mutace BRCA, stejně jako její maminka, a byla tak více ohrožena rakovinou prsu. Nemoc ji však ve čtyřiadvaceti letech předběhla. Nyní mladá Češka líčí svůj boj během nemoci i po vyléčení. „Rekonstrukci prsů nezvažuju,“ říká.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Stalo se to krátce před Vánoci. Zničehonic jsem se vzbudila uprostřed noci s rukou na prsu. Možná to zní zvláštně, ale jako by mi někdo řekl, ať si na něj konečně sáhnu, nebo umřu. Samozřejmě jsem tam nahmatala bulku. V té době jsem měla menstruaci, tak jsem si myslela, že to je možná jenom tím. Ale když nemizela, objednala jsem se na vyšetření,“ vzpomíná Anička na začátek svého ročního boje s rakovinou.

Když jsem přijela z nemocnice a sundala si obvazy, abych se mohla umýt, byl to šok. Chvíli jsem si připadala jako nějaký mutant.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: 30 historických zajímavostí: Stalo se to, nebo jsme vás nachytali?

Víte, kdo objevil Ameriku, jak dopadly manželky Jindřicha VIII. nebo jak to bylo s Enigmou? Tento kvíz plný historických zajímavostí vás provede staletími lidských dějin – od antického Říma přes...

Plastiky odmítly. Tyto hvězdy dokazují, že jde stárnout i s noblesou

Některé slavné tváře si nemohou pomoct a volí cestu životem s plastikami. Jiné naopak podporují přirozenost a stárnou s grácií. Podívejte se, jak se světové hvězdy v průběhu let změnily. Zub času už...

Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Její kulinářská show je spíš o módě

Na Netflixu běží druhá řada lifestylové show S láskou, Meghan. V ní vévodkyně ze Sussexu a její hosté vaří, pečou, vyrábějí šátky a keramiku, vážou květiny. To nejzajímavější na pořadu ovšem nejsou...

Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat

U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?

Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily

Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...

Ve 24 letech jí objevili rakovinu. Úzkost přišla až po uzdravení, vypráví Češka

Premium

Anna Henselová si plánovala nechat preventivně odstranit poprsí. Byla totiž nositelkou genetické mutace BRCA, stejně jako její maminka, a byla tak více ohrožena rakovinou prsu. Nemoc ji však ve...

22. října 2025

Vsaďte na čistotu. Bílých tenisek se na podzim vzdávat nemusíte

Minimalistické tenisky ve světlé barvě má doma téměř každý. Jsou totiž snadno kombinovatelné a hodí se pro každou příležitost. Víte ale, jak je nosit a které typy jsou aktuálně v kurzu? Osvojte si...

22. října 2025

Oblečte outfit, který vás omladí. Stačí zvolit barvy a správný střih

Správně zvolené oblečení dokáže ubrat roky, i když vám kalendář připomíná opak. Stačí sáhnout po střizích, které lichotí postavě, a po barvách, jež rozzáří pleť. Znáte ty, které lichotí vám?

22. října 2025

Polévka, ale i slaný koláč či pletenec. Užijte si dýňovou sezonu naslano

Sezona tykví je právě v plném proudu. Nejenže zdobí vchody a parapety, ale v kuchyni teď kralují díky své všestrannosti a bohaté chuti. Tentokrát jsme se zaměřili na slané recepty, které z této...

22. října 2025

Když intimita bolí: proč trápí ženy suchost pochvy a jak ji zvládnout

Suchost pochvy je téma, o kterém ženy často mlčí, přestože trápí každou druhou po 45. roce života. Přináší bolest, nejistotu i obavy z intimity. Přitom jde o přirozený projev hormonálních změn,...

22. října 2025

Uzené maso s křenovou omáčkou

Uzené maso s křenovou omáčkou
Recept

Střední

95 min

Křenová omáčka skvěle zvýrazní bohatou chuť uzeného masa.

Po antibioticích se některé střevní bakterie už nikdy neobnoví, líčí imunolog

Premium

Světově uznávaný imunolog profesor Jakub Abramson, který vede výzkumný tým v prestižním Weizmannově institutu věd v Izraeli, přirovnává naši imunitu k filharmonii. „Musí být dobře sehraná, aby...

21. října 2025

Roztroušená skleróza: nemoc, která zasahuje mozek i míchu. Jak ji poznat

Roztroušená skleróza zasahuje mozek i míchu a dokáže změnit život od základů. Postihuje mladé lidi v plné síle a její první příznaky bývají nenápadné. Jak ji rozpoznat a jak probíhá léčba?

21. října 2025  11:32

Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily

Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...

21. října 2025  8:10

Plné rty, rovné čelo, velké oči. Co o vás prozradí vaše tvář?

Tvar nosu, obočí, ušní lalůčky… Je vůbec možné určit za kratičkou chvíli, jaká je osobnost nějakého člověka? Odborníci tvrdí, že je. Čtěte dál, možná vás souvislost mezi fyziognomií a povahou...

21. října 2025  1:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nedejte podzimnímu splínu šanci. Často si ho děláme sami

Podzimní návrat k běžnému režimu může být pro psychiku náročný. Stres, úzkost i ztráta energie jsou častými společníky. Jak si udržet pohodu, zvládnout povinnosti a zároveň neztratit radost ze...

21. října 2025

Po nemoci a operaci zhubla 10 kilo. Květuše dokazuje, že nikdy není pozdě

S paní Květuší, které se podařilo i přes vážnou nemoc shodit 10 kilogramů, jsme se po dvou letech znovu setkali ve Františkových Lázních. Štíhlejší postavu se jí stále daří udržet, i když se u ní...

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.