AI, nebo psycholog?
Umělá inteligence se v první řadě naučila „přečíst si nás“ podle výrazů i gramatiky. Zeptáte-li se například jako žena, odpovídá opatrněji v ženském rodě, jste-li muž, máte v AI přímočarého rádce-kamaráda. Díky tomu nás může ujistit, že nás chápe, abychom se s ní cítili v bezpečí a nebáli se svěřovat.
Petr Kačena
Odpovědi obvykle začíná formulacemi typu: „Chápu, rozumím, to, co prožíváte, je hodně těžká a bolestivá situace…“ Získá naši důvěru, a proto se GPT chatbota na svůj život i vztahy s nejbližšími ptáme už dnes docela běžně. Spolu s ním vymýšlíme, jak svému partnerovi věci říci tak, aby to přijal.…
Čím bude váš dotaz obecnější, o to větší objem dat AI zpracuje. Ale běda, jak půjdete ke konkrétním detailům. Tápe-li, hrozí, že se pokusí o asociativní konstrukci a plácne hloupost.
„Celá řada mých klientů už se s umělou inteligencí radí,“ potvrzuje párový terapeut Petr Kačena. „Nepřijde mi to samo o sobě špatné,“ dodává a připouští i to, že pokud sám obecně umělou inteligenci na psychologické dotazy testuje, nebo ji sám využívá, odpovědi považuje většinou za dobré a nápomocné.