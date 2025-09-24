Nevěrníka nemlaťte, píše chatbot. Podle psychologa odpovídá celkem rozumně

Pavla Matějů
Možná jste se i vy dostala do situace, kterou často pomáhají v poradnách rozplést odborníci na partnerské vztahy. Muž má milenku, nerozumíte si v sexu, na rozdíl od něj si přejete dítě a svatbu nebo se doma utápíte v chladném stereotypu. A v emocích, které s vámi právě cloumají, potřebujete rychlou SOS radu, co máte udělat. Zeptali jsme se umělé inteligence a také párového psychologa Petra Kačeny.
Část 1/6
Ilustrační snímek

AI, nebo psycholog?

Umělá inteligence se v první řadě naučila „přečíst si nás“ podle výrazů i gramatiky. Zeptáte-li se například jako žena, odpovídá opatrněji v ženském rodě, jste-li muž, máte v AI přímočarého rádce-kamaráda. Díky tomu nás může ujistit, že nás chápe, abychom se s ní cítili v bezpečí a nebáli se svěřovat.

Petr Kačena

psycholog a párový poradce

  • vystudoval psychologii na FFUK a PedF
  • je bakalář marketingové komunikace a public relations
  • začínal ve státní manželské a rodinné poradně
  • od roku 2009 je na volné noze jako lektor osobního rozvoje
  • založil Školu psychologie, s. r. o., kde psychologii učí
  • je ženatý a má dvě malé dcery

Odpovědi obvykle začíná formulacemi typu: „Chápu, rozumím, to, co prožíváte, je hodně těžká a bolestivá situace…“ Získá naši důvěru, a proto se GPT chatbota na svůj život i vztahy s nejbližšími ptáme už dnes docela běžně. Spolu s ním vymýšlíme, jak svému partnerovi věci říci tak, aby to přijal.…

Čím bude váš dotaz obecnější, o to větší objem dat AI zpracuje. Ale běda, jak půjdete ke konkrétním detailům. Tápe-li, hrozí, že se pokusí o asociativní konstrukci a plácne hloupost.

„Celá řada mých klientů už se s umělou inteligencí radí,“ potvrzuje párový terapeut Petr Kačena. „Nepřijde mi to samo o sobě špatné,“ dodává a připouští i to, že pokud sám obecně umělou inteligenci na psychologické dotazy testuje, nebo ji sám využívá, odpovědi považuje většinou za dobré a nápomocné.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...

VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní

Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...

Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí

Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které...

Nemá ruce ani nohy, přesto si žena užívá spokojeného života

Šestadvacetiletá Briel Adamsová se narodila s mužskými pohlavními orgány. Neměla ruce ani nohy a její příchod na svět nebyl jednoduchý. V pubertě si uvědomila, že se necítí být mužem, a dnes si užívá...

Bella Thorne: Rebelka, která ráda ukazuje světu své tělo

Herečka Bella Thorne říká, že už není takovou rebelkou, jako byla dřív, přesto stále ráda provokuje. Nyní se soustředí na filmy a především na svého partnera, který je jí oporou. Přesto nepřestává se...

Nevěrníka nemlaťte, píše chatbot. Podle psychologa odpovídá celkem rozumně

Možná jste se i vy dostala do situace, kterou často pomáhají v poradnách rozplést odborníci na partnerské vztahy. Muž má milenku, nerozumíte si v sexu, na rozdíl od něj si přejete dítě a svatbu nebo...

24. září 2025

Čas na refresh. Správně vybraný peeling opečuje tvář, ruce i tělo

Teplé dny se pomalu stávají minulostí, je tady podzim, a proto je čas změnit letní kosmetiku za podzimní, výživnější a hutnější: zkrátka takovou, která vám pomůže pečovat o chladem vysušenou pokožku....

24. září 2025

Objevte kouzlo babího léta. Vrstvěte, kombinujte, zdobte

Babí léto je kouzelnou chvílí, kdy se prázdniny loučí a podzim pomalu blíží. Přinášíme tipy, jak kombinovat lehké vrstvy, barvy a doplňky tak, aby vaše outfity byly elegantní, stylové a přitom...

24. září 2025

Jogurt a ovoce místo tyčinky. Proč nezpracovaná jídla pomáhají zhubnout?

Je na hubnutí lepší bílý jogurt a čerstvé ovoce – nebo průmyslově zpracovaný snack, který se chlubí minimem cukru a spoustou proteinu? Podle nového výzkumu je lepší volbou ta první. Jeho účastníci,...

24. září 2025

Jablečné cheesecake řezy

Jablečné cheesecake řezy
Recept

Střední

60 min

Výborný jablečný moučník, ideální ke kávě.

Neléčená spánková apnoe může vyústit v mrtvici, cukrovku či depresi, varuje lékař

Premium

Spánkem strávíme zhruba třetinu života. Ve chvíli, kdy selhává či není kvalitní, značně to ovlivňuje náš život. A když se při spánku objevuje chrápání provázené zástavami dechu, což je označováno...

23. září 2025

Přístup „jen si dej, z toho vyrosteš“ je nebezpečný, říká trenér z proměn Košťál

Premium

Trenér Martin Košťál strávil rok po boku třinácti dobrovolníků, kteří se pustili do boje s obezitou. Někteří shodili i přes sto kilo. Změny se ale neodehrávaly jen na váze. „Lidé začali jinak...

23. září 2025

VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní

Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...

23. září 2025  8:26

Janě se podařilo zhubnout 38 kilo. Dala si předčasný dárek k padesátinám

Jana nedávno oslavila padesátku a k narozeninám si už dopředu nadělila hezčí, štíhlejší a hlavně zdravější postavu. Jak to dokázala?

23. září 2025

Růžová, kam se podíváš. Pravá blondýnka je díky ní feministickou ikonou

Pokud by měl vzniknout žebříček nejvlivnějších filmů, někde na jeho špičce bychom našli komedii Pravá blondýnka z roku 2001. Nejen, že zbourala zažitý stereotyp „krásná rovná se hloupá“, navíc nás...

23. září 2025

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Přemýšliví realisté s touhou po kráse. Jaké jsou Váhy jako partner i kolega

Znamení Vah je složeno z vnějšího elementu Vzduchu a vnitřního elementu Země. Obecně jsou to lidé, kteří hodně přemýšlejí, mají rádi krásu, harmonii a pokud možno se vyhýbají konfliktům. Přestože...

23. září 2025

Kabelka jako dokonalá podzimní tečka. Stylistka radí retro nebo třásně

Pokud i vy právě pokukujete po nové kabelce, inspirujte se doporučením stylistky. Tyto typy by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti, a to nejen během podzimu. Každou z nich využijete při jiné...

23. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.