Nesedej si na záchodové prkénko
Myšleno na veřejných toaletách a spojeno s popisem, jaké breberky tam můžeme chytit. Tahle vidina v nás dodnes vzbuzuje odpor a komplikuje nám vyprazdňování mimo domov. Čurat v podřepu ještě jde, když máte čtyřicet kilo a na zádech školní batůžek.
Jenže když vážíte dvakrát víc, v jedné ruce držíte bundu a v zubech kabelku, aby druhá ruka zůstala volná na příslušné úkony… K tomu je někdy potřeba ještě jednou nohou zatarasit dveře, protože zamykání je ulomené, a při každém zalomcování dveřmi skrze ucho kabelky cedit: „Obsazeno!“
Nevíme, jak virologové, ale urologové nejsou z takových krkolomných pozic nadšeni. Vedou totiž k tomu, že proud moči přerušujeme, což nahrává zánětům močových cest. Nepřirozená poloha může mít za následek nedostatečné vyprázdnění močového měchýře s obdobnými následky.
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Bakterie kolem nás. Špinavější než WC či mobil je běžná kuchyňská pomůcka
Zdravým lidem na veřejných záchodcích nijak extra velké riziko nákazy nehrozí. Tedy pokud nejde o nemocniční prostředí, kde je patogenů samozřejmě víc. Pokud máte z použití veřejné toalety obavy, můžete s sebou nosit kapesní balení jednorázových papírových sedátek, dezinfekční ubrousky a podobně. Nebo se na urology vykašlat a celou tu záchodovou akrobacii brát jako balanční trénink.
Korekce: Spíš než na prkénko se zaměřte na zavírání poklopu. Spláchnutí může vymrštit bakterie až několik metrů. Pokud toaleta poklop nemá, opusťte kabinku co nejdřív, a to tak, že si otevřete za pomoci papírového ubrousku nebo loktem.