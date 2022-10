Radost se dá natrénovat. Šest možných důvodů, proč už ji nezažíváte

Všichni bez rozdílu toužíme po radosti, i když každého potěší něco jiného. Herec a spisovatel Miroslav Horníček říkával, že ji mívá i pesimista, tedy člověk veskrze neradostný – to když dojde na jeho slova a ukáže se, jak je všechno těžké a hrozné.

„Radost patří k základním emocím, které člověk má,“ říká psychoterapeutka Jana Koutníková. „Existuje mnoho teorií, proč ji k životu vlastně potřebujeme. Asi se shodneme na tom, že nám přináší příjemné prožitky, něco dobrého. Jsou to chvíle, kdy se oddálíme od běžných starostí i smutku. Prožívání radostného pocitu má pozitivní dopady na naše psychické zdraví, zvyšuje naši odolnost a energičnost.“

Radost je podle Jany Koutníkové palivem motivace, dává nám důležitou sílu. Ovšem má i velký socializační charakter – sbližuje lidi a upevňuje vztahy mezi nimi. „Když se třeba matka dívá na své dítě a prožívá radost, dítě se začne usmívat a také má stejné pocity. I fyzicky se často v takových chvílích přibližují, a to vše upevňuje životně důležitou vazbu mezi nimi,“ dodává terapeutka.

Kdybyste měli odpovědět na otázku, co vám brání v tom, abyste se radovali co nejčastěji, nejspíš byste řekli, že to jsou hlavně ostatní lidé a vnější okolnosti. Jenže v tom se můžete mýlit. Někdy jste totiž největšími nepřáteli vaší radosti vy sami.

Co děláte špatně?