Putin jako vtělení Čingischána. Podle ruských učebnic jsme zrádci, říká etnoložka

Váš román Dědeček Oge: Učení sibiřského šamana se v minulosti dočkal i divadelního ztvárnění. Zaujalo mě, že předobraz šamana žil v okolí sibiřské řeky Podkamenná Tunguska, kde se v roce 1908 odehrála jedna z nejničivějších a nejzáhadnějších explozí na světě, dvoutisíckrát silnější než výbuch atomové bomby v Hirošimě. Jak na to vzpomínají místní obyvatelé?

Ještě donedávna to býval takový kolorit, folklor pro turisty. Když přijel někdo zvenčí, hned mu vyprávěli o meteoritu, protože si mysleli, že to návštěvníci čekají. Nechtějí je prostě zklamat. Je to i tím, že se tou událostí pořád někdo zabývá, hledá její vysvětlení. (K tzv. tunguzské události došlo 30. června 1908 nad prakticky neobydlenou oblastí tajgy v Tunguzské oblasti. Výbuch pravděpodobně způsobil obří meteorit. Podle některých svědků šlo o tři po sobě jdoucí exploze, které byly natolik silné, že byly slyšitelné do vzdálenosti tisíce kilometrů. Následky pocítili nejenom Evenkové, kteří žijí přímo v tajze, ale exploze měla podle svědků odhazovat osoby a zapalovat na nich oděv ještě v 70 km vzdáleném městečku Vanavara. Otřesy tehdy zaznamenaly seismologické stanice po celém světě, pozn. red.).

A v tom vycházení vstříc zajdou místní obyvatelé daleko. Asi před dvaceti lety tam natáčeli dokument Američané a oni filmařům ukazovali, že právě tamhleta babička, co pak vystupuje ve filmu, si to ještě pamatuje. Jenže ona to zná samozřejmě už jenom z doslechu, protože sice vypadá opravdu staře, ale ve skutečnosti je jí tak padesát let. Evenkové obecně stárnou vizuálně mnohem rychleji, než byste očekával.

Opilci mi vylomili dveře a já před nimi musela v noci v minus 50 utíkat po střechách, na které jsem vylezla půdním oknem.