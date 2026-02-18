Půst není dieta, ale tradice. V moderní době ho lze držet i bez hladovění

Sotva jsme uklidili vánoční výzdobu, začíná celospolečensky rezonovat téma velikonočních svátků. Těm však předchází čas křesťanského půstu, tedy období skromnosti a odříkání. Jaký je jeho význam v moderní době a co se nesmí během půstu jíst?
Má cenu ještě v dnešní době dodržovat půst? Rozhodně ano, i když ho řada lidí nahrazuje tzv. suchým únorem, kdy se vyhýbají večírkům a alkoholu. V křesťanské tradici však nejde o dietní program ani o povinnost trápit se hladem. Postní doba hlavně připomíná utrpení Krista na poušti, a omezení jídla či zábavy pak má především očistný význam. Díky odříkání se můžeme více soustředit na rozjímání a osvobození od závislosti na materiálních hodnotách. Půst tedy neznamená hlad, ale skromnost v duchu biblického „Pamatuj, že jsi prach, a v prach se obrátíš.“

Křesťanský půst „zdrženlivosti“ a „újmy“

Během půstu mají věřící s Ježíšem symbolicky prožít jeho příkoří během 40denního pobytu v poušti. Postní doba tedy zahrnuje nejen půst jako takový, ale také modlitby a sounáležitost s chudými, která se vzdává tzv. půstem zdrženlivosti a půstem újmy:

Půst zdrženlivosti:

  • znamená vzdát se masa „teplokrevných zvířat“ (tedy suchozemských živočichů a ptáků), nevztahuje se na ryby, které byly považovány za jídlo chudých,
  • týká se všech křesťanů od 14 let.

Půst újmy:

  • dovoluje najíst se jednou denně do sytosti, tedy jedno plné jídlo a dvě menší porce za den,
  • týká se křesťanů od 18 do 60 let,
  • obvykle se uvádí, že výjimku mají nemocní lidé, těhotné ženy a lidé fyzicky oslabení.

Kdy začíná půst?

40denní půst začíná Popeleční středou. V tento den při bohoslužbě kněz žehná popelu coby symbolu smrti a jím pak uděluje věřícím znamení kříže. A co má popel společného s očistou? V minulosti byl totiž popel využíván jako čisticí prostředek, význam pomíjivosti se tedy propojuje s vědomým pročištěním příbytku, těla a hlavně duše.

Na Popeleční středu také připadá „půst zdrženlivosti“ i „ půst újmy“ v jídle:

  • platí zákaz masa a masných výrobků,
  • jíme střídmě, pouze jednou denně bychom se měli najíst dosyta,
  • nejsou vhodná ani tučná nebo příliš sladká jídla.

V roce 2026 začíná období půstu Popeleční středou 18. února 2026.

Co jíst během půstu?

Během celého postního období platí „půst zdrženlivosti“ a měli bychom se vyhýbat společenským událostem, které nás naopak svádějí k nestřídmosti v jídle a pití. Měli bychom se tedy vyvarovat masa (s výjimkou ryb) i uzenin a v duchu očisty také minimalizovat všechna lákadla, jako jsou sladkosti nebo tučná jídla. Slovy Moliéra zkrátka „jíst, abychom žili, a ne žít, abychom jedli!“

Období půstu pak trvá od Popeleční středy až do Velikonoc. Číslo čtyřicet je zde trochu matoucí, protože půst nekončí přesně po 40 dnech, ale volně přechází do velikonočního období, k němuž se rovněž váže řada gastronomických tradic:

  • Šedivému úterý se též říká „tlusté“, aby se lidé stihli najíst před třemi dny přísného půstu.
  • Na Škaredou středu se podává pouze „škaredé“, tedy prosté jídlo jako hrách či čočka.
  • Na Zelený čtvrtek se připravuje rovněž jednoduché jídlo, ovšem zelené barvy.
  • Na Velký pátek pak opět platí „půst zdrženlivosti“ i „ půst újmy“ v jídle.
  • Půst pak víceméně končí na Bílou sobotu, která je dnem pečení a příprav na Velikonoční neděli. Vše, co jsme během půstu ušetřili, bychom pak měli věnovat potřebným jako výraz solidarity, tradičně o Zeleném čtvrtku.

Meditace

Jak se postit i v dnešní době? Místo na Facebook choďte na čerstvý vzduch!

„Pamatuj, že jsi prach, a v prach se obrátíš,“ jsou symbolická slova bible, která věřícím opakují kněží během Popeleční středy, aby je odvedli od závislosti na sobě k plné oddanosti Bohu. Význam půstu může být však stejně hluboký i pro nevěřící. V duchu dnešního lexika můžeme zahájit 40denní detoxikační kůru, kterou si očistíme tělo i duši od stresu a tlaku vnějšího uspěchaného světa.

Čím nahradit klasický půst:

  • Vyhýbejte se alkoholu, omezte kávu a jakékoli návykové látky.
  • Zařaďte do jídelníčku potraviny a čaje, které podporují očistu organismu.
  • Vynechte uzeniny a dráždivé jídlo z fastfoodů, slané a sladké pochoutky raději nahraďte zeleninou.
  • Zkuste se vyvarovat se zpravodajství, sociálních sítí, bezcílnému scrollování nebo online nákupům, které zatěžují mysl i ve chvíli, kdy by chtěla odpočívat.
  • Udělejte si každý den prostor na relaxaci či meditaci, chvíli absolutního uvolnění od vnějších podnětů. Zkuste zapomenout na uplynulé a nestresujte se budoucností. Soustřeďte se na to dobré, co je právě teď a tady.
  • Věřícím postní doba nabízí možnost přiblížit se Bohu, a díky tomu vidět i své bližní novým pohledem. Tomuto ideálu se i my dokážeme přiblížit, pokud se naučíme naslouchat, přijímat, odpouštět a vnímat potřeby druhých více než své vlastní.
  • Vše, čeho se po tuto dobu vzdáme, i peníze, které tím ušetříme, můžeme věnovat potřebnějším.
