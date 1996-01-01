Možná už jsme tak žhavé polibky v životě prožily, rozhodně si je ale nikdy nenecháme ujít na filmovém plátně. Sesbíraly jsme pro vás dvacet nejikoničtějších polibků, které umí vyvolat šimrání v břiše i desítky let po svém natočení. Jen málokterý polibek se vyrovná tomu, který předvedl Leonardo DiCaprio a Kate Winslet. Díky Titanicu se stali světovými hvězdami a jejich scéna na přídi lodi je jednoduše nezapomenutelná.
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Ikonický polibek padl i ve filmu Okno do dvora z roku 1954. Jeho autory jsou James Stewart a Grace Kelly.
Autor: MPTV, Profimedia.cz
Pamatujete? V tomto polibku z filmu Zápisník jedné lásky bylo všechno! Však také proto polibek Ryana Goslinga a Rachel McAdams v prudkém dešti získal cenu MTV za nejlepší polibek a jejich filmová chemie se později přenesla i do skutečného života – oba herci několik let tvořili pár.
Autor: Mary Evans/AF Archive/New Line, Profimedia.cz
Něco podobného se ve stejném roce stalo i Bradu Pittovi (62) a Angelině Jolie (51) díky filmu Mr. and Mrs. Smith. Vášeň před kamerou si přenesli i do soukromého života a později se i vzali a založili rodinu. Z toho je patrné, že polibek na plátně, jakkoli hraný, může zanechat hluboké pocity nejen v divákovi, ale rozdmýchat lásku i v reálném životě.
Autor: Mary Evans/AF Archive/20th Century Fox, Profimedia.cz
Nicole Kidman a Ewan McGregor v oblíbeném muzikálu Moulin Rouge! z roku 2001 předvedli také krásné políbení!
Autor: ©20thCentFox/Courtesy Everett Collection, Profimedia.cz
I animáky mají své ikonické polibky: Lady a Tramp z roku 1955
Autor: Mary Evans/AF Archive / Mary Evans Picture Library, Profimedia.cz
Komu neukápla slza u filmu Duch z roku 1990, ten snad nemá srdce... Líbací scénu si zde prožila Demi Moore s Patrickem Swayzem.
Autor: ©Paramount/Courtesy Everett Collection, Profimedia.cz
V dešti a naopak. Tobey Maguire líbá Kirsten Dunst ve filmu Spiderman (2002), vzpomínáte?
Autor: Mary Evans/AF Archive/Marvel, Profimedia.cz
Takto Keira Knightley políbila Jamese McAvoye ve filmu Pokání (2007).
Autor: Mary Evans/AF Archive, Profimedia.cz
Podobně ikonická je ale i nezapomenutelná Casablanca s Humphreyem Bogartem a Ingrid Bergman. Silný příběh lásky, která musí ustoupit vyšším povinnostem, dodnes právem dojímá diváky po celém světě.
Autor: Mary Evans/AF Archive / Mary Evans Picture Library, Profimedia.cz
Leonardo DiCaprio a Claire Danes okouzlili diváky v Romeovi a Julii z roku 1996, kde jejich první polibek během maškarního plesu doplnila nezapomenutelná scéna Julie v andělských křídlech.
Autor: Bazmark Films / Estudios Churubu / Collection ChristopheL via AFP , Profimedia.cz
Mezi legendární „líbací“ filmy patří nepochybně Jih proti Severu z roku 1939, kde se drzý a neskutečně přitažlivý Clark Gable snaží získat mladou, ale také velmi vášnivou Vivien Leigh. Jejich komplikovaný vztah patří k nejslavnějším romancím filmové historie, takže není divu, že první polibky vyvolávají (především v divačkách) mrazení po celém těle.
Autor: Christophel Collection, ČTK
Lásku můžete vyznat kdekoli, i na požárním schodišti. Proto milujeme snímek Pretty Woman (1990) a ikonický polibek Julie Roberts a Richarda Gerea. Ti dva vytvořili jednu z nejslavnějších filmových dvojic 90. let a nad scénou se závěrečným polibkem se dodnes tetelí blahem miliony žen po celém světě (možná i proto, že Richard Gere v ní působil vzhledem ke svému strachu z výšek obzvlášť zranitelným dojmem).
Autor: Mary Evans/AF Archive/Touchstone Pictures, Profimedia.cz
Audrey Hepburn a George Peppard zase zakončili Snídani u Tiffanyho (1961) romantickým polibkem v dešti, který se později mnoho dalších režisérů snažilo více či méně úspěšně napodobit.
Autor: Mary Evans/AF Archive / Mary Evans Picture Library, Profimedia.cz
Do filmové historie se zapsali také Anita Ekberg a Marcello Mastroianni ve Sladkém životě. Jejich scéna ve slavné Fontáně di Trevi se stala symbolem italské kinematografie… Dnes by možná na podobnou scénu u ikonické fontány museli nejdřív vystát frontu.
Autor: Mary Evans/AF Archive / Mary Evans Picture Library, Profimedia.cz
Bejby nebude sedět v koutě! Na tyto momenty z Hříšného tance (1987) se nezapomíná a vracejí se stále dokola: zvedačka ve vodě, ikonický tanec na schodišti a první polibek Patricka Swayzeho a Jennifer Grey při tréninku tance.
Autor: Mary Evans/AF Archive / Mary Evans Picture Library, Profimedia.cz
Takový polibek by chtěla zažít každá: Kelly McGillis a Tom Cruise na motorce ve filmu Top Gun (1986).
Autor: Paramount/Kobal / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
Opatrný, neumělý, přesto dokonalý. Nikdy nezapomeneme na polibek Claire Forlani a Brada Pitta ve filmu Seznamte se, Joe Black (1998).
Autor: City Light Films / Collection ChristopheL via AFP, ČTK
Působivé líbací scény přinesly i filmy z 50. let. Ve filmu Odtud až na věčnost (1953) se Burt Lancaster a Deborah Kerr vášnivě políbili v příboji na havajské pláži a scéna se stala jedním z nejslavnějších filmových obrazů všech dob.
Autor: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd, Profimedia.cz
Ikonický polibek přinesla i scéna Barbary Streisand a Roberta Redforda ve filmu Takoví jsme byli (1973). Ti dva jsou absolutně odlišní a přesto (nebo možná právě proto) se do sebe zamilují.
Autor: Photo12/Columbia Pictures, Photo 12 / Alamy, Profimedia.cz